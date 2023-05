﻿Plöner Ratsversammlung wird kleiner, weiblicher und jünger

Plön. Die Stadt Plön spart in Zukunft an Ratsleuten. Die Ratsversammlung wird kleiner. Übrigens auch jünger. Und weiblicher. Statt 25 Sitze wird sie nur noch 19 haben. Stärkste Fraktion bleibt die CDU (28,3 Prozent, fünf Sitze), zweitstärkste wurde Bündnis 90/Die Grünen (21,5/vier Sitze). Es folgen die SPD (20,5/vier Sitze), die FWG (15,7/drei Sitze), die FDP (8,6/zwei Sitze) und Die Linke (4,5/ein Sitz).

Schon bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren sollte die Ratsversammlung von damals 23 Mitgliedern auf 19 schrumpfen – doch wegen der vielen Direktmandate, die die CDU holte, gab es Überhang- und Ausgleichsmandate. Die Ratsversammlung wuchs auf 25 Sitze.

CDU ist stärkste Fraktion

Die Wahl gewonnen hat wieder die CDU. Sie holte diesmal aber nur fünf Direktmandate mit Thure Koll, Gernot Melzer, André Jagusch, Thore Kalinka und Jens-Uwe Seligmann (bisher bürgerliches Mitglied). „Die Wahl war sehr personenbezogen“, sagt Koll, der auf Listenplatz eins stand. „Wir hatten einige Neulinge, die noch nicht so bekannt waren“, erklärt er.

Thure Koll ist der designierte Bürgervorsteher, die CDU hat das Vorschlagsrecht für dieses Amt. Nach Plöner Gepflogenheiten wird nicht dagegengestimmt. Koll sitzt aber auch wieder im Plöner Kreistag. Ist das alles unter einen Hut zu bringen? „Das wird zu organisieren sein, ich kann mir meine Zeit gut einteilen – und arbeite nach, wenn ich vormittags für die Stadt unterwegs bin“, sagt er, der beim IQSH in der Lehrer-Fortbildung arbeitet.

Stephanie Meyer, Fraktionsvorsitzende der Grünen, freut sich vor allem über das allererste Direktmandat, dass ihre Partei in Plön geholt hat. Dorit Dahmke gewann im Wahlkreis 2. „Ich bin überwältigt und fühle mich geehrt“, sagt Dahmke. Sie ist Umweltbeauftragte der Stadt, will dieses Amt nun niederlegen. Als zweitstärkste Fraktion haben die Grünen vier Sitze, Sabine Kauf und der 18-jährige Mark Hermandung werden mit im Rat sitzen.

Die SPD hat 5,1 Prozentpunkte verloren und nur noch vier Sitze. „Im Land und auf Kreisebene ist die Wahl für uns nicht schön ausgegangen. In Plön haben wir aber drei Direktmandate geholt. Man erkennt hier unsere geleistete Arbeit an“, sagt Bastian Landschof, Fraktionsvorsitzender der SPD. Neben ihm sitzt Bettina Hansen im Rat, Manfred Rose (bisher bürgerliches Mitglied) hält Einzug, ebenso wie die 20-jährige Celina Miethke.

FWG legte bei der Kommunalwahl am meisten zu

Gewinner ist auf jeden Fall die FWG. Um 6,7 Prozentpunkte stieg ihr Ergebnis, die FWG holte 15,7 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Ingo Buth (bis vor wenigen Monaten noch als Parteiloser der SPD-Fraktion zugehörig) errang ein Direktmandat. Carsten Gampert ist auch in der neuen Ratsversammlung dabei, auch Stefan Kruppa, der am Ende als Fraktionsloser im Rat saß – bis vor wenigen Wochen aber noch CDU-Mitglied war. „Ich freue mich riesig“, sagte er.

Die FDP hat wieder zwei Sitze in der neuen Ratsversammlung, Laut Liste ziehen Kyra Griesser (bisher bürgerliches Mitglied) und Gabriele Killig ein. Griesser ist auch neu im Plöner Kreistag. „Ich freue mich sehr“, sagt sie. Die Linken verlieren einen Sitz im Rat, Jörg Schröder wird dort aber wieder vertreten sein.

Bürgervorsteherin zieht sich aus der Politik zurück

Unterdessen ist Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee aus der CDU ausgetreten und zieht sich ganz aus der Politik zurück. Sie sei gerne Bürgervorsteherin für die Plönerinnen und Plöner gewesen. Von den Fraktionen fehlte ihr allerdings oft das Verständnis, wenn es ihr schwerfiel, Sitzungen zu leiten – „vor allem nach meiner Erkrankung und den damit verbundenen Wortfindungsstörungen“, sagt sie.

Von den 19 Ratsleuten sind sieben Frauen und zwölf Männer. Bisher war das Verhältnis 8 zu 17. An CDU und FWG liegt es allerdings nicht, dass die Frauen in Relation besser vertreten sind. Sie schicken nur Männer in den Rat. Die konstituierende Sitzung der Ratsversammlung findet am Mittwoch, 14. Juni, ab 19 Uhr in der Aula am Schiffsthal statt.