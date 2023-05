﻿Kommunalwahl Preetz 2023: CDU holt die meisten Stimmen

Preetz. Die CDU in Preetz kann ihren Spitzenplatz, den sie vor fünf Jahren in der Stadtvertretung geholt hat, bei der Kommunalwahl 2023 verteidigen. Das ist der zweite Erfolg innerhalb nur weniger Wochen, nachdem Tim Brockmann für seine Partei am 2. April die Bürgermeisterwahl gewonnen hatte. Lange Gesichter gab es dagegen bei der SPD.

Um 18.44 Uhr gibt es den ersten Glückwunsch im Ratssaal: Daniel Schilling gewinnt für die CDU den Wahlbezirk 6 und steht damit als erster Direktkandidat für die Stadtvertretung fest. Schilling schaut noch etwas ungläubig auf den großen Monitor, während der CDU-Fraktionsvorsitzende Axel Schreiner schon strahlt.

Die ersten vier ausgezählten Wahlkreise in Preetz gehen an die CDU

Dazu hat er auch allen Grund, denn auch die nächsten drei Wahlbezirke gehen mit ihm selbst, Arne Krüger und Martin Fietzek an die CDU, bevor Mario Drews als erster Direktkandidat für die SPD genannt wird.

Bürgervorsteher Hans-Jürgen Gärtner (CDU) gewinnt denkbar knapp mit gerade mal einer Stimme Vorsprung vor der SPD. Im Wahlkreis 5 muss am 22. Mai gelost werden: Cornelia Gräfin zu Rantzau CDU) und Marco Koll (Grüne) liegen gleichauf.

Harry Behrens (18) zieht als Jüngster in die Stadtvertretung ein

Die Grünen schaffen es wie vor fünf Jahren, wieder zwei Direktmandate zu holen. Damit ziehen Fraktionsvorsitzender Arne Drews und Harry Behrens – als Jüngster mit 18 Jahren – in die Stadtvertretung ein. Weitere Direktkandidaten für die CDU sind Ulrike Michaelsen und Simon Bussenius, für die SPD Anke Johanßon und Aylin Cerrah. Zufrieden zeigt sich die FWG, die sich von knapp sieben auf rund elf Prozent der Stimmen steigern konnte.

Schon Anfang April hatte die CDU vor der SPD gelegen, als es bei der Bürgermeisterwahl darum ging, einen Nachfolger für den neuen Landrat Björn Demmin zu finden, der jetzt im Mai als Landrat in das Kreishaus Plön wechselte. Allerdings hatte der neue Preetzer Bürgermeister Tim Brockmann nur knapp mit 159 Stimmen Vorsprung gegen seinen SPD-Konkurrenten Daniel Schlichting gewinnen können.

Interner Ärger hat der CDU Preetz nicht geschadet

Keine Stimmen gekostet hat die CDU ihr interner Ärger, den sie öffentlich ausgetragen hat. Die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Michaelsen und der Wirtschaftsausschussvorsitzende Simon Bussenius hatten bei der Aufstellung der CDU-Kreistagskandidaten für Justine Leyk und gegen den Fraktionsvorsitzenden Axel Schreiner gestimmt – zusammen mit anderen Mitgliedern, die frisch in die Partei eingetreten waren.

Harry Behrens (links) zieht für die Grünen direkt in die Stadtvertretung ein. Der 18-Jährige ist damit der jüngste Stadtvertreter. Mit ihm freut sich Steffen Gnutzmann (Grüne), auch Marcus Heisinger (FDP, rechts) gratuliert. © Quelle: Silke Rönnau

Der Kreisparteitag verweigerte jedoch Justine Leyk, die im vergangenen Jahr bei den Grünen ausgetreten und später zur CDU gewechselt war, die Direktkandidatur und stellte Schreiner auf. Kritisiert wurden vorher auffällige Neueintritte in die CDU Preetz. Es folgte nur wenige Wochen vor der Wahl die Abwahl von Ulrike Michaelsen und Simon Bussenius.

Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren hatte die CDU 28,07 Prozent erzielt. Die SPD holte damals 26,87 Prozent, die Grünen 22,62 Prozent, die FDP 9,08 Prozent, die beiden Wählergemeinschaften BGP 6,64 Prozent und FWG 6,71 Prozent. Damit nahmen 27 Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter im Ratssaal Platz. Die damalige Verteilung der Sitze: CDU 8, SPD 7, Grüne 6 sowie FDP, FWG und BGP jeweils 2.