Während anderswo längst gefeiert wurde oder betrübt das Ergebnis weggesteckt werden musste, harrte man in Plön der Dinge. Die fünf Wahlbezirke brauchten lange, bis das Ergebnis übermittelt wurde. 7471 Wahlberechtigte gab es.

Plön. Rund 50 Plönerinnen und Plöner wollten die Auszählung der Kommunalwahl in der Aula am Schiffsthal mitverfolgen – und sie warteten und warteten und warteten. In den fünf Wahlbezirken der Stadt mussten, wie woanders auch, zunächst die Stimmen für die Kreiswahl ausgezählt werden. Das dauerte in Plön besonders lange. Erst um 22.21 Uhr waren alle fertig.