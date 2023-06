﻿Wechsel in Schwentinental: Uwe Janz will als neuer Bürgervorsteher leiten, schlichten, Konsens finden

Schwentinental. Er hat fast alle Ausschüsse schon einmal erlebt, jetzt ist er der neue Bürgervorsteher der Stadt Schwentinental. Uwe Janz (CDU) wurde in der konstituierenden Sitzung einstimmig von den Stadtvertretern ins Amt gewählt und löst damit Gerd Dieckmann ab, der nach der Abspaltung der KGK von den Grünen zum Bürgervorsteher gewählt worden war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem die CDU bei der Kommunalwahl als stärkste Kraft hervorgegangen war, hatte sie nun das Vorschlagsrecht für einen Bürgervorsteher. Sie entschied sich für Uwe Janz, der von den anderen Parteien mitgetragen wurde. Der 73-Jährige ist bekannt für seine ruhige und vermittelnde Art. Und genauso verstehe er auch das Amt des Bürgervorstehers, erzählt er gegenüber den Kieler Nachrichten. „Meine Aufgaben sind vor allem die Stadtvertretung zu leiten, zu schlichten und bei den Diskussionen einen Konsens zu finden.“

Und das wird in der nächsten Legislaturperiode nicht leicht werden. Große und vor allem teure Projekte hat die Stadt vor sich. Schulen, Kitas, auch die Offene Ganztagsschule brauchen mehr Räume, die Feuerwehr braucht ebenfalls mehr Platz, die Sportplätze sind marode, liegen gebliebene Klimaschutzprojekte müssen vorangetrieben werden. Doch das Geld ist knapp – und damit stehen eine Menge Diskussionen bevor.

Schwentinental: Uwe Janz seit den 80er Jahren in der Politik

Dennoch ist Uwe Janz zuversichtlich, dass er im Zweifel die Wogen geglättet bekommt. „Mein Ziel ist es, dass alle zufrieden sind und fair miteinander umgehen“, sagt er. „Niemand sollte in den Diskussionen persönlich werden.“ Auch wenn er selbst der CDU angehört, will er als Bürgervorsteher überparteilich agieren. Das gehöre zum Amt des Bürgervorstehers dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf die Arbeit freue er sich. „Es ist schön, ganz zum Schluss noch einmal Bürgervorsteher zu werden“, so der 73-Jährige. Seit Mitte der 80er Jahre ist er bereits in der Politik in Klausdorf, später in Schwentinental aktiv. „Damals wurde jemand für den Jugendausschuss gesucht. Mein Nachbar sprach mich darauf an.“ Er wolle sich das mal ansehen, habe er damals geantwortet. „Ich hatte ja keine Erfahrung in der Politik damals.“ Doch die Kommunalpolitik interessierte ihn, und schnell übernahm er Aufgaben. Er trat der CDU bei, leitete den Jugendausschuss, später den Bauausschuss und saß immer wieder in der Stadtvertretung.

Damals war Janz 35 Jahre alt und arbeitete als Software-Entwickler. Heute ist er Rentner. Neben dem Ehrenamt als Bürgervorsteher ist er auch Vorsitzender im Reitverein Klausdorf/Schwentine. „Das Reiten überlasse ich aber meinen Töchtern und Enkelkindern.“ Er spiele lieber Tennis oder auch mal Tischtennis.

Neben dem Bürgervorsteher ist in der konstituierenden Stadtvertretersitzung in Schwentinental auch der Stellvertreter von Bürgermeister Thomas Haß gewählt worden. Christoph Ache (CDU) wird das Amt übernehmen. Herbert Steenbock (SWG) wird der zweite Stellvertreter.

Ausschüsse in Schwentinental: Wer übernimmt welchen Vorsitz?

Spannend wurde es bei der Wahl der Ausschussvorsitzenden. Die Zuständigkeiten waren bereits vor der Kommunalwahl neu strukturiert worden. Der Hauptausschuss hat das Thema Finanzen dazubekommen. Geleitet wird er künftig von Norbert Scholtis (CDU). Die CDU übernimmt mit Yavuz Yilmaz auch die Leitung des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur. Die Themen Stadtentwicklung und Bauen sind in einem Ausschuss zusammengelegt worden, der nun von Bernd Petersen (SPD) geleitet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Anja Lassen (SWG) wird dem Bildungsausschuss vorsitzen, in dem in Zukunft auch Kita-Themen diskutiert werden sollen. Jose Götting (Gemeinsam vor Ort) übernimmt die Leitung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung. Christian Ramm von den Grünen wird den Umwelt- und Verkehrsausschuss übernehmen.

Die FDP, die nach der Kommunalwahl keine Fraktion mehr bilden kann, weil sie nur zwei und nicht die dafür nötigen drei Sitze in der Stadtvertretung besetzt, kann nach einem einstimmigen Beschluss der Stadtvertretung im Haupt- und Bauausschuss beratendes Mitglied werden. Andere Ausschüsse darf sie nicht besetzen.

KN