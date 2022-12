﻿Plattdeutsche Weihnachten mit Yared Dibaba

Konzert in Plön

Yared Dibaba hat sich zum weihnachtlichen Konzert mit den Schlickrutschern in Plön angekündigt.

Es wird besinnlich, humorvoll und vor allem plattdeutsch: Yared Dibaba und die Schlickrutscher kommen am Sonnabend, 17. Dezember, zu einem vorweihnachtlichen Konzert nach Plön in die Aula am Schiffsthal.

