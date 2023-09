Konzert und Mittelalter hautnah: Zwei Freizeittipps für die Stadt Plön

Plön. Zwei Kulturveranstaltungen finden am Wochenende in Plön statt. Die Pianistin Tatjana Karpouk gastiert am Sonnabend, 23. September, um 19.30 Uhr im Kulturforum Alte Schwimmhalle. „Fantasia“ heißt ihr neues Programm mit Werken von Mozart, Beethoven oder Robert Schumann. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Schneider.

Rund ums Kreismuseum zeigen sich am Sonntag, 24. September, Kämpfer und Ritter aus dem Mittelalter. Von 11 bis 17 Uhr läuft der Slawen- und Wikingertag. Um 11.30 und 14.30 Uhr zeigen die Kämpfer, wie sie mit dem Schwert umgehen können. Eine Slawen-Karawane zieht um 13.30 Uhr durch die Stadt Plön, deren Name aus dem Wort „Plune“ hervorgegangen ist.

Angekündigt haben sich Mittelaltergruppen, die sich als Sachsen, Holsten, Wikinger, Wenden und Kreuzritter präsentieren. Kinder können sich im Bogenschießen ausprobieren.

Am Kreismuseum zeigt ein Schmied, wie er Schwerter herstellt. Es gibt Wollarbeiten, Lederstücke und Holzarbeiten zu sehen. Dazu gibt es selbstgebrauten Met von den „Schliekerls“.

Zum dritten Mal dabei ist die Gruppe „Froydenmädchen und Gefährten“, die für mittelalterliche Musik sorgen wird.

