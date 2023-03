﻿Alte Meierei am See Postfeld: Zwei Konzerte mit Peter Lühr und dem Duo Junodori

Gleich zwei Konzerte präsentiert die Alte Meierei am See in Postfeld am Wochenende, 25. und 26. März, mit einer Mischung verschiedener Musikstile. Auf der Bühne stehen Peter Lühr und das Duo Junodori.

Postfeld. Blues, Bossa, Swing, Reggae und einfühlsame Balladen aus eigener Feder – das will Peter Lühr in seinem Konzert am Sonnabend, 25. März, ab 19.30 Uhr in der Alten Meierei am See in Postfeld bieten. Unter dem Motto „MERKwürdig“ lädt der Musiker mit seiner warmen, intensiven Stimme und dezenten Gitarrenriffs zum Zuhören, Schmunzeln und Genießen ein.

Musik ist Arbeit, Begeisterung und Freude auf ein Publikum, Musik verzaubert den Zuhörer, und Zuhören verzaubert die Musik: Mit diesen Leitmotiven ist der Kieler Gitarrist, Sänger und Komponist Peter Lühr erstmals zu Gast im Kulturzentrum in Postfeld.

Konzert in der Alten Meierei am See in Postfeld: Feinste Liedermacher-Tradition

Offen für Neues will der Musiker feinste Liedermacher-Tradition vor seinen Zuhörern ausbreiten. Und lädt das Publikum zum Mitmachen ein: „Ihr dürft auch mit mir reden!“ Gemeinsam könne so ein erfrischend unkonventionelles Erlebnis entstehen, in dessen Zentrum Stimme und Instrument eine warme, harmonische Atmosphäre schaffen.

Am folgenden Sonntag, 26. März, steht ab 19 Uhr bereits das nächste Konzert an. Unter dem Titel „I won’t wait“ wird eine Melange aus Soul, Jazz, Blues und Pop zu hören sein. Unter dem Projekt-Namen Junodori präsentiert die Sängerin und Pianistin Judith Nordbrock ihre Musik zusammen mit ihrem Saxofonisten Sergii Chernenko (Kiew). Beide sind zum ersten Mal zu Gast im Barkauer Land.

Pop und Soul, Blues und Jazz in der Alten Meierei am See

Ihre Songs entspringen der Singer-Songwriter-Tradition und verbinden auf natürliche Weise Pop mit Soul, Blues und Jazz. Dabei spannen sie den Bogen von stimmungsvollen Balladen über humorvolle Chansons bis hin zu funkgroovigen Stücken. Jeder Song folgt seiner ganz eigenen Stilistik und Geschichte und spiegelt den großen Facettenreichtum der Musikerin wider.

Konzerte von Peter Lühr und Duo Junodori: Karten können unter Tel. 04342/84477 oder per E-Mail an info@alte-meierei-am-see.de bestellt werden.