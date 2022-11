﻿Plön macht sich „auf den Weg zum Bachfest“

Das 97. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft in Plön und Eutin wirft seine Schatten voraus. Und das mit mehr als 60 Veranstaltungen vorab. Den Auftakt macht ein Konzert mit Bachkantaten in der Plöner Nikolaikirche.

Plön. Der offene Vorverkauf für das 97. Bachfest, das im kommenden Jahr in Plön und Eutin stattfinden wird, beginnt in Kürze – und damit auch das Projekt „…auf dem Weg zum Bachfest“.

Vom 26. November bis zum Beginn der Sommerferien 2023 wird es eine Konzertreihe „…auf dem Weg zum Bachfest“ geben, deren Ziel es ist, den Menschen in der Region die Bachsche Musik in all ihren Facetten näher zu bringen und Gelegenheit zu geben, sie in der gesamten Region zu erleben. All das mündet dann in das 97. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft in Eutin und Plön.

63 Veranstaltungen sind vorab geplant

In insgesamt 63 Veranstaltungen, Konzerten mit verschiedenen Besetzungen, Musik mit Kindern, Vorträgen und Kantatengottesdiensten wird in den Kirchenkreisen Ostholstein und Plön-Segeberg einiges auf dem Weg zum Bachfest zu hören sein. Beteiligt sind Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker im gesamten Gebiet der Holsteinischen Schweiz bis Fehmarn und bis an den Stadtrand Hamburgs.

Zum Auftakt dieser Reihe werden am Sonnabend, 26. November, um 17 Uhr Mitglieder Eutiner und der Plöner Kantorei ein Konzert mit Bachkantaten geben. Mit den beiden Kantaten für den letzten Sonntag im Kirchenjahr „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ und für den 1. Advent „Nun komm der Heiden Heiland“ wird der Übergang ins neue (Kirchen-)Jahr das musikalische Thema sein.

Als Solisten wirken Caroline Bruker, Julian Redlin und Antje Wissemann mit, Chöre und das Kantatenorchester werden von Kirchenmusikdirektor Henrich Schwerk geleitet. Bischof Gothard Magaard wird ein Grußwort sprechen. Eintrittskarten für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) gibt es im Kirchenbüro Plön, Tel. 04522/2235.

Die Plöner Kirchengemeinde spart Energie und die Kirche wird kühl sein. Einige Decken liegen bereit, dennoch ist warme Kleidung zu empfehlen. Das Konzert dauert eine Stunde.