﻿Konzerttipps: Zweimal hochkarätiger Jazz in Ascheberg und Plön

Zwei Jazz-Bands kommen nach Ascheberg und Plön. In Ascheberg spielt „Gravity“ und in Plön die „Rainer-Jazz-Band“. Das sind die Einzelheiten.

Plön/Ascheberg. Freunde des Jazz kommen bei zwei Konzerten in Plön und Ascheberg auf ihre Kosten. Die Rainer-Jazz-Band ist am Sonnabend, 15. April, zu Gast im Restaurant Schwimmhalle Schloss Plön. Die Band aus Kiel um den Pianisten Rainer Zühlsdorf spielt ab 20 Uhr in der Besetzung Piano, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug.

Zu hören ist die ganze Bandbreite des Jazz vom Swing der 1930er-Jahre über Bepo und Bossa Nova bis zu aktuellen Jazzhits. Die Rainer Jazz-Band spielt Stücke wie „Night and Day“ von Cole Porter oder „Watermelone Man“ von Herbie Hancock. Es fehlt natürlich nicht das berühmte „Girl from Ipanema“.

Die Band beherrscht die lauten und die leisen Töne des Jazz und interpretiert die bekannten Klassiker.

Weltklasse-Trio „Gravity“ kommt nach Ascheberg

Ein Weltklasse-Trio aus Berlin tritt am Sonntag, 23. April, im Café Arp-Art in Ascheberg auf: Gravity. Die gebürtigen Norddeutschen Peter Weniger (Saxofon, Berlin) und Martin Wind (Bass, USA) lernten sich 1987 im Bundesjazz-Orchester kennen, was sich damals gerade gründete. Seitdem haben sie zahlreiche CDs eingespielt. Dritter im Bunde ist der Schlagzeuger Jonas Burgwinkel.

Peter Weniger beschreibt die besondere Chemie zwischen den Musikern: „Musik ist immer ein soziales Event, bei dem man bei jedem Ton merkt, wie gut die Beteiligten miteinander harmonieren.“ „Ein Abend mit Poesie, Imagination und Energie“, verspricht der Veranstalter.

Das Konzert in der Plöner Chaussee 68 beginnt um 17 Uhr. Der kleine Jazzclub von Hans Arp bittet um verbindliche Anmeldungen unter Tel. 04526/339845 oder per E-Mail an info@arpart.eu. Der Eintritt kostet 30 Euro.