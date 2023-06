Nabu-Station Bottsand

Wendtorf: So sollen Schweinswale in der Ostsee besser geschützt werden

Der Schweinswal ist der einzige heimische Wal in deutschen Gewässern. Doch seine Population ist besonders in der östlichen Ostsee vom Aussterben bedroht. So will man in der Nabu-Station Bottsand in Wendtorf jetzt mehr für den Schutz der Tiere tun.