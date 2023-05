﻿Kranke Bäume am Wanderweg: Stadt Plön lässt Eschen und Erlen fällen

Beikoch in der Klinik Preetz

Das Lernen fiel Sven Biermann in der Schule schwer. Der Preetzer schaffte seinen Abschluss in der Förderschule. Aber wie geht es weiter im Beruf? Die Agentur für Arbeit unterstützte den 21-Jährigen. Mit Erfolg. Er arbeitet heute in der Klinik Preetz. Das hier ist sein schwieriger Weg in den Job.