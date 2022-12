﻿Krankenschwester aus Preetz: Viele Hürden erschweren Migranten die Ausbildung

Preetz. Nourshan Koto, seit wenigen Monaten examinierte Krankenschwester, will Mut machen. Nicht nur ihren Patientinnen und Patienten in der Klinik Preetz, sondern auch anderen Menschen ausländischer Herkunft, die in Deutschland Fuß fassen wollen. Ihre Entwicklung zeigt, wie Integration gelingen kann.

Als Nourshan Koto 2012 mit ihrer Familie aus Syrien floh, war sie 16 Jahre alt. Auf ihrer ersten Zwischenstation im Irak half sie einige Monate in einem Krankenhaus aus, kümmerte sich um Verletzte, tröstete sie, machte ihnen Mut. „Ich wollte einfach helfen“, sagt sie. „Und auf einmal hatte ich ein klares Ziel: Ich wollte als Krankenschwester arbeiten“, sagt die heute 25-Jährige.

In Deutschland kam sie 2015 an, zunächst in Heide, ohne jegliche Deutschkenntnisse. Doch sie konnte sich auf Englisch oder Französisch einigermaßen verständigen. „Das hatte ich in der Schule gelernt und kannte so zumindest die lateinischen Buchstaben.“ Engagierte Nachbarn hätten ihr und ihrer Familie damals sehr geholfen, Deutsch zu lernen und die wichtigsten Dinge zu regeln. Seit 2018 lebt Nourshan mit ihren Eltern und Geschwistern in Preetz. Von da an ging es Schlag auf Schlag. „Ich hatte ja mein Ziel und mir war klar, dass ich das nur mit guten Deutschkenntnissen schaffen kann.“ Täglich habe sie gebüffelt und Sprachkurse besucht. „Auch Sprachpaten haben mir viel geholfen, dafür bin ich sehr dankbar“, sagt die junge Frau.

Unterstützt von Annette Zacharias, die bei AWO interkulturell in Preetz Migranten betreut, stellte sie sich später beim Pflegedienstleiter der Klinik Preetz, Haiko Taudien, vor und bat darum, eine Ausbildung zur Krankenschwester beginnen zu können. „Die Zielstrebigkeit der jungen Frau hat mich beeindruckt. Sie hat einfach nicht locker gelassen und immer wieder nachgefragt“, erinnert sich Haiko Taudien. Zwar sei es etwas mühsam gewesen, einen Platz für den theoretischen Teil der Ausbildung zu finden, doch 2019 konnte Nourshan Koto beginnen.

Ausbildung zur Krankenschwester: Ohne gute Deutschkenntnisse kaum Chancen

„Am Anfang war es sehr schwer, die vielen Fachbegriffe, oft in lateinischer Sprache“, erzählt Nourshan. „Zuerst habe ich noch versucht, den Unterrichtsstoff ins Arabische zu übersetzen, doch das kostete viel zu viel Zeit.“ Sehr dankbar ist sie einem Ärztepaar und ihren Kollegen in der Klinik für die intensive Unterstützung. „Ohne diese Hilfe hätte sich es nicht geschafft. Doch dann im Juli, als ich die Prüfungen bestanden hatte, haben sich alle so mit mir gefreut.“

Jetzt arbeitet Nourshan Koto als examinierte Krankenschwester auf der Station für Visceralchirurgie und Gynäkologie und fühlt sich dort sehr wohl. „Wir sind ein gutes Team, wie eine Familie, und ich kann hier so viel lernen.“ Das sei ihr wichtig, sagt sie, denn sie habe jetzt ein weiteres Ziel: „Ich möchte später vielleicht im OP oder auf der Intensivstation arbeiten.“

„Frauen wie Nourshan machen auch uns Mut, nicht locker zu lassen. Doch fast täglich erleben wir, wie lang und hürdenreich der Weg zu einer Ausbildung oder einem Job für Migranten ist“, sagt Annette Zacharias von AWO interkulturell. Sie erzählt, dass vor allem Männer in ihren Heimatländern oft schon viele Jahre Berufserfahrung gesammelt hätten, auch ohne abgeschlossene Ausbildung. „Dieses Potential sollte man doch nutzen“, meint die Betreuerin. Doch oft scheiterten sie an bürokratischen Hindernissen, mangelnden Deutschkenntnissen, oder weil es zu lange dauert. Frauen seien meist geduldiger und zielstrebiger, Sprachkurse oder eine Ausbildung zu absolvieren. „Doch wenn sie Kinder haben, ist das ein unglaublicher Kraftakt.“

Zahlen zur Flüchtlingssituation in Preetz Aktuell sind in Preetz nach Auskunft von AWO interkulturell 636 Geflüchtete gemeldet, die meisten davon, viele Familien mit kleinen oder Schulkindern, leben schon seit mehreren Jahren in der Stadt. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr 145 Personen, davon 84 aus der Ukraine. In den zurückliegenden beiden Jahren sind 64 Personen von Preetz in andere Orte Deutschlands umgezogen und sechs in ihre Heimatländer zurück gekehrt. In den Berufsbereichen Maler/Lackierer, pädagogische Assistenz, Fliesenleger, Krankenpflege und Gastronomie haben knapp zehn Frauen und Männer ihre Ausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen, gut zehn befinden sich noch in Ausbildung, etwa auch zum Busfahrer, zum Bäcker oder zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Die Angaben sind jedoch nicht vollständig, weil sich nicht alle Migranten beim Team von AWO interkulturell melden beziehungsweise um Unterstützung bitten, sondern sich auf eigene Faust um eine Ausbildung oder einen Job kümmern.

Eine weitere Hürde: „Es dauert meist sehr lange, bis Schul- oder Ausbildungszeugnisse und Studienabschlüsse aus den jeweiligen Ländern übersetzt und von hiesigen Behörden geprüft und anerkannt werden“, berichtet Zacharias. Außerdem erfolge meistens eine Rückstufung. Ein Abitur entspreche dann nur noch der Mittleren Reife, ein Studienabschluss berechtige oft lediglich dazu, ein Studium in Deutschland zu beginnen.

Zeugnisanerkennung dauert sehr lange

Damit hat auch Martina Popalzai zu kämpfen, die in Afghanistan bereits als Lehrerin für Mathe und Physik in der Oberstufe tätig war. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier fast wieder bei Null anfangen muss. Aber ich möchte unbedingt wieder als Lehrerin arbeiten“, sagt die dreifache Mutter. In Kiel absolviert sie jetzt bei der Deutschen Angestellte Akademie ein vorbereitendes Jahr.

„Zwar plant die Politik in diesem Bereich Änderungen, aber das wird dauern“, meint Zacharias. Doch es gibt auch Positives: Viele Arbeitgeber seien gegenüber Migranten inzwischen deutlich offener als in den Jahren zuvor, und intensiv bemüht, ihnen einen Berufseinstieg zu ermöglichen. Gute Erfahrungen habe sie mit Firmen aus Preetz und Umgebung gemacht, etwa mit der Klinik, mit Fliesen Rath, Elektro Jessen oder dem Hotel Neeth. Hürden seien dann eher die Bürokratie oder „mitunter antiquierte, kompliziert formulierte Lehrmaterialien in Berufsschulen“.