﻿Corona: Kita Leuchtturm in Preetz läuft im Notbetrieb

Preetz/Kreis Plön. „Corona ist zurück.“ Das verkündete Bürgermeister Tim Brockmann in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Preetz. In den Kindergärten seien Mitarbeitende und auch Kinder erkrankt. „In der Kita Leuchtturm läuft schon ein Notbetrieb.“

Fünf Krankmeldungen gebe es beim Personal der Kita Leuchtturm in Preetz, berichtet die Büroleitende Beamtin Gesa Timmermann auf Nachfrage. Man habe die Gruppen auf Notbetrieb umgestellt. „Die Eltern werden gebeten, wenn sie irgendwie eine andere Betreuung finden, ihre Kinder zu Hause zu lassen.“

Stadt Preetz rät: Kinder bei Erkältungssymptonen zu Hause lassen

Stadt und Kita entschieden von Tag zu Tag, wie es weitergehe, so Timmermann. „Ich hoffe, dass wir nächste Woche schon eine entspanntere Lage haben und wieder in den Regelbetrieb kommen.“ Oft kämen auch Kinder mit Husten und Schnupfen in den Kindergarten. „Deshalb ein Appell an die Eltern: Bitte die Kinder nicht in die Kita schicken, wenn sie Erkältungssymptome haben.“

Im Rathaus sei die Lage derzeit normal. „In Abstimmung mit dem Betriebsarzt beabsichtigen wir derzeit keine Maßnahmen wie zum Beispiel die Wiedereinführung der Maskenpflicht“, betont sie.

Ruhige Lage in der Klinik Preetz und im Haus am Klostergarten

In der Klinik Preetz gibt es keine erhöhten Coronazahlen. Die Infektionslage sei normal, erklärt Sonja Ehlert, Interim-Geschäftsführerin der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön. Auch A. Ouled Attou, Pflegedienstleiter im Haus am Klostergarten in Preetz, meldet eine ruhige Lage. Im Oktober und November biete man wieder Impfungen an.

„Es ist richtig, dass viele Menschen zur Zeit an Atemwegsinfektionen erkranken, vornehmlich an Picornaviren und SARS-Coronaviren“, berichtet Kreissprecherin Nicole Heyck. Der Krankenstand im Kreishaus in Plön sei hoch. Wie hoch allerdings der Anteil an Coronavirusinfektionen ist, sei unbekannt, da darüber keine Mitteilungspflicht bestehe. Laborbestätigte Coronafälle seien aber weiterhin meldepflichtig, betont sie.

Die Krankheitsverläufe selbst seien milde, auch bei Menschen mit Risikofaktoren. Eine Coronawelle/Pandemiewelle im ursprünglichen Sinne erwarte der Kreis nicht, denn man sei im endemischen Geschehen. Das zeichne sich bei nahezu allen Atemwegsinfektionen durch ein saisonales Verhalten aus, das heißt Fallhäufungen auch in Wellen in den Herbst-Winter-Frühlingsmonaten. „Das Coronavirus ist nur eines von vielen Atemwegsviren, das wir in den nächsten Monaten erwarten.“

