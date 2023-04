﻿Krebskranke Eltern: DRK im Kreis Plön sucht Verstärkung für Helferteam

Kreis Plön. Der Deutsche Rote Kreuz sucht Patinnen und Paten für Kinder, deren Vater oder Mutter an Krebs erkrankt sind. Sie betreuen ein Kind für etwa drei bis vier Monate für zwei bis vier Stunden in der Woche, überwiegend im Umfeld der Familie. Eine Verlängerung des Zeitraums der Betreuung ist möglich.

Die Paten müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Sie sollten Spaß an der Kinderbetreuung haben und vertrauensvolle Zuhörer sein. Der DRK-Kreisverband kann derzeit auf drei Kinderpaten zurückgreifen. Der Verband sucht Verstärkung für das Team.

Krebserkrankte Eltern: Darum sind Kinder-Paten so hilfreich

Warum Paten für Kinder, bei denen ein Elternteil krebskrank ist? So ein Fall bedeutet Veränderungen und emotionale Belastung, heißt es in einer Mitteilung des DRK. Insbesondere Kinder brauchen in dieser Zeit eine starke und einfühlsame Unterstützung. Aber auch die Eltern selbst können in dieser Zeit sich erholen und werden entlastet. Sie helfen, wenn ein Elternteil in Therapie ist oder, wenn es Ruhe benötigt.

Die Patinnen und Paten nehmen die Rolle eines außenstehenden Spielkameraden und Gesprächspartners ein, die mit den Kindern sorgenfreie und unbeschwerte Stunden verbringen. Das DRK bereitet die Ehrenamtlichen auf ihre Aufgabe vor. In einer Einführung werden sie für den Umgang mit den Kindern sensibilisiert. Mehrmals im Jahr treffen sich die Paten zu Fortbildungen und zum Erfahrungsaustausch.

Ansprechpartnerin für Interessierte ist Claudia Ottow, von der Zentralen Kontaktstelle für Selbsthilfe – Leben mit Krebs und Kindern. Sie ist zu erreichen unter ottow@drkploenerland.de oder Tel. 04342/90 33 40 20. Das Angebot ist für die betroffene Familie kostenlos. Auch sie können sich bei der Zentralen Kontaktstelle melden, wenn sie Hilfe benötigen.