Zwei Jugendliche haben laut Polizei am Sonnabendnachmittag in Lütjenburg versucht, eine Wohnung in der Mühlenstraße aufzubrechen. Die Polizei nahm die zwei 17-jährigen Tatverdächtigen noch am Ort des Geschehens fest. Ein Bewohner hatte den versuchten Einbruch beobachtet.