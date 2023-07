﻿Bagger beschädigt Kabel – Stromausfall rund um Kirchbarkau

Ein Baggerfahrer hat am Dienstag für einen Stromausfall rund um Kirchbarkau gesorgt, als er auf der Baustelle für die A 21 ein Kabel beschädigte. 2400 Anschlüsse waren betroffen.

Kirchbarkau. Tiefbauarbeiten haben am Dienstag einen Stromausfall rund um Kirchbarkau verursacht. In der Spitze waren 2400 Kundinnen und Kunden betroffen. Die letzten Haushalte waren nach einer Stunde wieder am Netz, teilte die Hansewerkgruppe mit.