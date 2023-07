﻿Warum der Kreis Plön immer noch keinen Kreispräsidenten hat

Plön. Der zweite Versuch, den höchsten Repräsentanten des Kreises Plön zu wählen, ging wieder schief. Wer Kreispräsident wird, entscheidet der Kreistag. Das Vorschlagsrecht hat die CDU, weil sie mit 21 Mitgliedern stärkste Fraktion ist. Nach Gabriele Kalinka in der vergangenen Woche schlug die CDU an diesem Donnerstag Christian Lüken vor. Und der erwies sich ebenfalls nicht als mehrheitsfähig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kreistag umfasst 63 Mitglieder. 21 sind von der CDU, zwölf von der SPD, ebenso zwölf von Bündnis 90/Die Grünen, fünf stellt die AfD, vier die FDP, vier auch die UWG, drei kommen von „Gemeinsam vor Ort“ und zwei sind fraktionslos.

Fraktionsintern hatte man sich bei der CDU im Vorfeld der ersten Kreistagssitzung mehrheitlich für Gabriele Kalinka entschieden, doch acht der Fraktionskollegen hatten Christian Rahe favorisiert. Bei der Wahl im Kreishaus stimmten dann 35 Abgeordnete gegen sie, 14 enthielten sich. Es gab nur 13 Ja-Stimmen. Die Sitzung wurde vertagt, denn Gabriele Kalinka zog die Reißleine und wollte sich kein zweites Mal vorschlagen lassen.

CDU-Kandidat war diesmal Christian Lüken aus Schönberg

Anders eine Woche später. Christian Lüken aus Schönberg, 40 Jahre alt, ledig, seit fünf Jahren im Kreistag, seit zehn Jahren Gemeindevertreter in Schönberg, Verwaltungsfachangestellter und Betriebsrat im Jobcenter in Plön, gab sich ausdauernder. Wahlgang Nummer ein bescherte ihm 23 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Von den 63 Abgeordneten waren fünf nicht anwesend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nächster Versuch. 22-mal Ja, 35-mal Nein, eine Enthaltung. Der Ältestenrat wird einberufen, die Sitzung unterbrochen. Die Fraktionsvorsitzenden reden hinter verschlossenen Türen miteinander. Und ändern damit aber nichts. Versuch Nummer drei: Wieder wird Christian Lüken vorgeschlagen. Mittlerweile sind 59 Abgeordnete da und wählen: 25 sind für Lüken, 32 gegen ihn, zwei enthalten sich. „Ich habe die ganze Nacht Zeit“, sagt Lüken.

Die CDU-Fraktion im Plöner Kreistag setzte auf Christian Lüken. Doch in vier Wahlgängen bekam er keine Mehrheit. © Quelle: Anja Rüstmann

Simon Bussenius (CDU) beantragt für seine Fraktion einen vierten Wahlgang und appelliert an alle, ihrer Verantwortung für den Kreis gerecht zu werden. „Das tun wir“ wird aus dem Plenum gerufen. Nun enthält sich niemand mehr. Lüken bekommt 22 Ja- und 37 Nein-Stimmen. Die Sitzung wird abgebrochen.

Warum wird so abgestimmt? Das Gros der Kreistagsabgeordneten will offensichtlich keinen Kreispräsidenten, der eine enge Verbindung zu Werner Kalinka (CDU) pflegt. Nicht seine Ehefrau und nicht seinen Mitarbeiter. Denn Lüken bestätigt, dass er im Nebenjob für den Landtagsabgeordneten Kalinka arbeitet. Ob er das aufgebe, wenn er zum Kreispräsidenten gewählt würde, hält er offen. Das sei für ihn eine zeitliche Frage. Nur eine zeitliche.

Christian Lüken und seine persönliche Nähe zu Werner Kalinka

Nicht nur hinter vorgehaltener Hand wird genau diese persönliche Nähe zu Werner Kalinka als Grund für die Nein-Stimmen gegen Lüken genannt. Das wiederum empfinden Fraktionsvorsitzender Thomas Hansen und Werner Kalinka als „unsachlich“ und „nicht dienlich“, sogar „diffamierend“. Wenn das ein Kriterium für Politik wird und er sich „verkriechen soll“, so sagt Kalinka, dann „nenne ich das Mobbing“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Führung der CDU im Kreis Plön trägt ihren parteiinternen Konflikt wiederholt in den Kreistag“, sagt Martin Drees, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Der tiefe Riss innerhalb der CDU-Fraktion lege den gesamten Kreistag lahm, formuliert es der SPD-Fraktionsvorsitzende Kai Bellstedt. „Es gibt kluge Köpfe, Männer und Frauen in der CDU, die mehrheitsfähig wären – aber die sind offenbar nicht nahe genug am Kreisvorsitzenden der CDU dran“, erklärt Martin Wolf, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. „An geeigneten Persönlichkeiten aus den eigenen Reihen fehlt es nicht – nur an geeigneten Vorschlägen“, sagt auch „Gemeinsam vor Ort“.

Bis Ende August dürfen noch die alten Fachausschüsse tagen und Entscheidungen treffen, damit nicht alles im Kreis brach liegt. Doch dann muss sich der neue Kreistag konstituiert haben. Und allem voran muss es einen Kreispräsidenten geben oder zumindest einen Stellvertreter, der die Sitzungen leitet, auch die Kreistagsabgeordneten verpflichtet und überhaupt erst ins Amt einführt.

Zum vierten Mal werden Stimmzettel aus der Wahlurne gekippt. Der Wahlausschuss mit (von links) Tineke Büttner, Rainer Weigel, Gunnar Schulz, Lutz Schlünsen und Diana Neick muss noch einmal auszählen, wie die Kreistagsabgeordneten abgestimmt haben. © Quelle: Anja Rüstmann

Das Land mischt sich nun ein. Der Ältestenrat (alle Fraktionsvorsitzenden) wird gemeinsam mit Landrat Björn Demmin einen Beauftragten suchen und diesen Vorschlag dem Innenministerium unterbreiten. Wird er oder sie akzeptiert, lädt diese Person für Anfang August fristgerecht zur Sitzung ein, um dann die Konstituierung fortzusetzen.

Das Vorschlagsrecht für den Kreispräsidenten bleibt bei der CDU. Schlagen sie im August jemand Mehrheitsfähigen vor? Auf einer Fraktionssitzung habe man sich ja einstimmig für Christian Lüken entschieden. „Das ist die Ausgangslage“, sagt Kalinka. Bekommt er dann wieder nicht mehr Ja- als Nein-Stimmen, könnte der Beauftragte auch mit der Wahl des stellvertretenden Kreispräsidenten beginnen, erläutert Landrat Demmin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das Vorschlagsrecht für diesen Posten hat, so ist es vereinbart, die SPD und sie schlägt offensichtlich Norbert Maroses vor. Gibt es auch fortan keine Einigung für den ersten Kreispräsidenten, führt eben der Stellvertreter den Kreistag weiter. Kalinka mag gar nicht glauben, dass so „auf kaltem Weg die SPD“ an die Spitze kommen könnte. Andere Stimmen werden laut, dass es nun aber vorrangig darum gehe, dass der Kreistag arbeitsfähig wird. Denn im Kreis Plön gibt es viel zu tun, und vieles drängt.

KN