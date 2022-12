Die Parteien und Wählergemeinschaften im Kreis Plön bereiten sich auf die Kommunalwahl am 14. Mai 2023 vor. Kandidatinnen und Kandidaten sind immer schwerer zu finden. Fünf Fragen und Antworten, warum es ein guter Schritt ist, sich in der kleinen Kommunalpolitik zu engagieren.

Kreis Plön. Holger Bajorat schlägt Alarm. Der Kreisvorsitzende des Gemeindetages berichtet, dass es immer schwieriger werde, Männer und Frauen zu finden, die für die Gemeinde- oder Stadtvertretung kandidieren. Am 14. Mai sind in Schleswig-Holstein Kommunalwahlen. Ist es so wirklich schlimm, in die kleine Kommunalpolitik einzusteigen? Ein paar Schlaglichter auf das politische Ehrenamt.