﻿Darum treten Andreas Müller, Susanne Elbert und andere bei den Grünen aus

Prominente Parteiaustritte bei den Grünen im Kreis Plön. Eine Gruppe um die Kreistagsabgeordneten Susanne Elbert und Andreas Müller kehrt der Partei den Rücken und will mit einer eigenen grünen Wählergemeinschaft zur Kommunalwahl antreten. Das sind die Gründe für diesen Schritt.

Schwentinental. Ein halbes Dutzend Mitglieder der Grünen um die Kreistagsabgeordneten Dennis Mihlan, Andreas Müller und Susanne Elbert haben ihren Austritt aus der Partei erklärt. Sie kündigten an, bei der Kommunalwahl am 14. Mai mit einer eigenen grünen Wählergemeinschaft für den Plöner Kreistag und für die Stadtvertretung Schwentinental anzutreten. Kandidaturen in weiteren Orten sind möglich.

Ihr Parteibuch abgegeben haben weiterhin die Schwentinentaler Vertreterin Sarah Lossau, der Kreistagsabgeordnete Markus Huber und das bürgerliche Mitglied im Kreistag, Murat Birkandan.

Kreis Plön: Es gab schon vorher Streit bei den Grünen

Der Austritt der sechs war vorhersehbar. Im Plöner Kreistag und in Schwentinental hatte sich die Gruppe bereits unter dem Namen „Klar.Grün“ von den Fraktionen der Bündnis-Grünen abgespalten. Man sei die machtpolitischen Blöcke in den Gremien leid und suche nach sachpolitischen Lösungen, hieß es damals.

Begründet wird der Austritt zum einen mit Entscheidungen der Grünen, die im Bund und in Schleswig-Holstein mitregieren. Außenministerin Anna-Lena Baerbock habe Waffenlieferungen an Saudi-Arabien damit gerechtfertigt, dass die Einnahmen notwendig seien für Kitas.

Unzufrieden mit der Nominierung des Landwirtschaftsministers in Kiel

Dass die Grünen in Kiel dabei halfen, den amtierenden Bauernpräsidenten zum Landwirtschaftsminister zu machen, lehnen sie ebenfalls ab. Er sei ein Lobbyist der konventionellen Landwirtschaft.

Kritik gab es auch an der Ernennung von Aminata Touré zur Sozialministerin in Schleswig-Holstein. Susanne Elbert: „Sie hatte überhaupt keine Leitungserfahrung.“ Und mit ihren damals 29 Jahre´ habe ihr die Lebenserfahrung gefehlt.

Zwei Vorwürfe gegen den Kreisvorstand der Grünen

Die Abtrünnigen erheben gegen den Plöner Kreisvorstand im Kern zwei Vorwürfe. In einer Sitzung habe das Gremium den Ausschluss der Klar.Grün-Mitglieder aus der Partei gefordert. Im Anschluss daran sei das Protokoll der Sitzung zu diesem Punkt nachträglich verändert worden.

Diese Behauptung nennt der Grünen-Kreisvorsitzender Martin Drees zurück. „Das wird wider besseren Wissens geäußert.“ In der Sitzung sei kein Beschluss gefasst, sondern nur ein „Meinungsbild“ zu einem Ausschluss abgefragt worden. Im Anschluss habe man mit dem Landesvorstand darüber gesprochen. Von dort gab es den Hinweis: Ein Parteiausschluss wäre rechtswidrig, so Drees.

Die Version, auf die sich Elbert und Müller berufen, sei ein bis dahin nicht mit allen Vorstandsmitgliedern abgestimmtes Protokoll. Ein Rohentwurf.

Streit um abgeschaltete Email-Adressen

Der zweite Vorwurf gegen den Grünen-Kreisvorstand: Die hätten Email-Adressen abgeschaltet, ohne den Betreffenden Bescheid zu geben. Solange Dennis Mihlan noch in der Fraktion der Grünen in der Stadtvertretung saß, hatte er eine Email-Adresse, die ihm der Kreisverband zur Verfügung stellte. Die Endung war für alle Abgeordneten gleichlautend.

Nach seinem Übertritt zu Klar.Grün kappte der Kreisverband diese Verbindung. Die Emails liefen aber zum Teil beim Kreisverband auf. Der Vorwurf: Sie seien dort vom Kreisvorstand gelesen worden. Susanne Elbert: „Im Raum steht eine strafrechtlich relevante Verletzung des Fernmeldegeheimnisses.“

„Das ist schlichtweg nicht richtig“

Kreisvorsitzender Martin Drees bestätigt die Abschaltung der Email-Adressen. Die betreffenden Personen seien aber nicht mehr Mitglied in der Fraktion in Schwentinental gewesen. Wegen der gleichlautenden Endung sind offenbar einige dennoch bei der Kreisgeschäftsführerin aufgetaucht. Die habe sie weitergeleitet an die entsprechende Person. Der Kreisvorstand habe sie nicht erhalten. Dress: „Das ist schlichtweg nicht richtig.“

Den Austritt kommentiert Drees so: „Es ist die zu späte Konsequenz ihres Handelns. Der Schritt hätte früher erfolgen sollen.“ Nach der Leserbrief-Affäre habe es mit den „Querschüssen“ aus dieser Gruppe begonnen. 2019 war bekannt geworden, dass Dennis Mihlan und Andreas Müller unter falschen Namen Leserbriefe an die Kieler Nachrichten geschickt hatten.

Drees sieht in den Austritten keine Spaltung des Grünen-Kreisverbandes. Die Gruppe, die die Partei verlassen habe, sei weitgehend nur für sich gewesen, auch wenn sie versuche, das Gegenteil zu suggerieren.

Andreas Müller kündigte an, in den nächsten Monaten eine eigene Wählergemeinschaft zu gründen und Kandidaten für den Kreistag aufzustellen. Der Name stehe noch nicht fest. Der Begriff „Gemeinsam“ werde sich darin wiederfinden.