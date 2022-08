Kreis Plön. Im Kreis Plön ist den vergangenen zwei Jahren besonders viel Hausmüll angefallen. 23 .259 Tonnen Hausmüll landeten 2022 in den grauen Tonnen im Kreis Plön. So viel, wie noch nie. Eine Auswirkung der Corona-Pandemie. Der Abfall ist heute wertvoller Rohstoff, der je zur Hälfte in die Müllverbrennung nach Kiel und in die Aufbereitungsanlage nach Neumünster geht.

Müll aus Plön heizt den Nachbarn in Kiel ein. Zumindest anteilig. Stündlich gehen bis zu 17,5 Tonnen Müll in Flammen auf. Die markante Verbrennungsanlage an der B 76 erzeugt etwa 20 Prozent des Fernwärmebedarfs der Stadt. Dazu fällt Strom an. Die Kieler sind stolz darauf, dass Energie aus Abfall die Klimabilanz der Landeshauptstadt verbessert. Die Kieler Anlage gehört in Deutschland zu den besonders effizienten.

Was übrig bleibt vom Müll, geht in den Straßenbau

Rund 35 .000 Tonnen Rohschlacke bleiben im Jahr übrig. Darin enthalten sind noch Eisen- und Leichtmetalle, die wiedergewonnen werden. Der anfallende Gips geht in die Bauwirtschaft. Es entstehen bei der Verbrennung auch Salzkonzentrate, die in Industrieanlagen zur Neutralisation genutzt werden. Der letzte Rest der Schlacke geht in den Straßenbau oder wird als Gebäudefundament genutzt

Große Anlagen fangen Staub aus den Abgasen, die bei der Müllverbrennung entstehen. Diese Schadstoffe werden abgelagert in stillgelegten Salzbergwerken. So landet ein Stückchen aus dem Plöner Müll tief unter der Erde, abgeschirmt von der Biosphäre.

Die Plöner heizen den Neumünsteranern ein

In Neumünster wird der Müll aus Plön zunächst mechanisch behandelt.. Die biologisch abbaubaren Stoffen verrotten. Metalle werden aussortiert. Übrig bleibt viel brennbarer Stoff. „Thermische Fraktion“ heißt das offiziell. Die wird in Ballen gepresst und später im Heizkraftwerk der Stadtwerke Neumünster verbrannt. Die Plöner heizen damit auch den Neumünsteranern ein.

Zumindest anteilig. Nach Neumünster liefern auch die Kreise Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und die Stadt Flensburg.

Kreis Plön ist zu klein für eine eigene Aufbereitungsanlage

Warum geht der Müll an die Nachbarn? Bis 2005 kippten die Müllwagen ihre Last einfach auf der Mülldeponie in Rastorf ab. Das war danach nicht mehr erlaubt. Der Müll musste vorbehandelt werden. Damals gab es Pläne, eine eigene Aufbereitungsanlage zu errichten. Doch der Kreis fand dafür keinen Partner. Und die Menge des eigenen Hausmülls ist zu gering.

Müll korrekt entsorgt und nun keine Probleme mehr? Der Leiter der Plöner Abfallwirtschaft Stefan Plischka klagt immer wieder darüber, dass viel Restmüll in der braunen Tonne landet, die eigentlich für Bioabfälle reserviert ist. Zehn bis 25 Prozent „Störstoffe“ machen den Inhalt der Biotonnen aus. Vor allen Dingen Bewohner von Miethäusern in den Städten und größeren Gemeinden nehmen es nicht so ernst mit der Mülltrennung. Möglicherweise wissen sie es auch nicht besser. Bei Einfamilienhäuser sieht es hingegen deutlich besser aus.

Die Müllgebühren im Kreis Plön sind im Vergleich niedrig. 2019 gab es eine Anpassung der Preise, nachdem sie zuvor 25 Jahre in gleicher Höhe geblieben waren. Und die Erhöhung wurde notwendig, weil die Umweltauflagen für die alte Deponie in Rastorf gestiegen waren.

Die Abfallwirtschaft des Kreises Plön verfügt über eigene Fahrzeuge, die im Westen des Kreises den Müll abholen. Im Osten leeren Privatfirmen im Auftrag des Kreises die Tonnen.