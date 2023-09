Engagement der Eltern

In immer mehr kommunalen Kindergärten gründen Eltern Fördervereine, um die Einrichtungen finanziell und ideell zu unterstützen.

Kommunale Kitas im Kreis Plön stoßen finanziell oft an ihre Grenzen. Die Eltern der dort betreuten Kinder engagieren sich daher in Fördervereinen für die Einrichtungen. Der Verein sei wie eine Spardose für den Kindergarten, sagt etwa der Vorsitzende des Fördervereins einer Kita in Heikendorf.

