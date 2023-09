﻿Kreis Plön: Katastrophenschutzübung mit Detonationen und Stichflammen

Rantzau. Bei einer der größten Übungen des Katastrophenschutzes im Kreis Plön kamen am Sonnabend 231 Einsatzkräfte und 41 Statisten zum Einsatz. Das Übungszenario rund um Schloss Rantzau: Seit Wochen hausen Demonstranten auf dem Hofgelände, weil dies abgerissen werden soll. Alkohol, Drogen und eine Party in der Scheune, wo plötzlich ein Feuer ausbricht. Obendrauf gab es einen Unfall und eine Unwetterlage.

„Weg von hier. Haut ab, ihr Zipfelmützen“, riefen zwei „Hof-Besetzerinnen“, als die Feuerwehr Rantzau als erste am „Unglücksort“ eintraf. Die Frauen hatten sich hinter einem Stapel aus Holzstämmen versteckt, der die Einfahrt zum Schloss Rantzau versperrte. Sie hielten Schnapsflaschen in der Hand und taten so, als wären sie betrunken.

Das hat es mit dem Neubau in Rantzau auf sich

Auf Spruchbändern war zu lesen: „Kein Neubau hier“. Tatsächlich ist auf dem Gelände am Schloss Rantzau der Bau eines Hotelkomplexes geplant. Das Projekt ist also echt. Aber Kritik oder gar Protest gibt es dagegen nicht. Die auffälligen Parolen am Straßenrand waren nur Teil der Übung.

Zum Einsatz kam eine Firma für Pyrotechnik und Spezialeffekte, die mit lauten Detonationen und Feuerspielen die Einsatzkräfte forderte. Das bekam eine Gruppe Atemschutzgeräteträger zu spüren, die Verletzte aus einem Stall bergen sollten.

Auf dem Weg dorthin schossen plötzlich mehrmals Stichflammen in die Höhe. Zunächst mussten diese „Brandherde“ gelöscht werden, bevor die Trupps weiter vorrücken konnten.

So lauteten die Regieanweisungen für die Statisten

Die Übung war bis ins Detail geplant. Jeder Statist erhielt eine klare Vorgabe, was er zu spielen hatte. „Person ist vollgekotzt und will Helfer umarmen“, hieß es in einer Regieanweisung. An anderer Stelle: „Person ist dicht gekifft, nicht mehr gehfähig. Person ist gut drauf und macht Witze.“ Ein junger Mann spielte, er hätte flüssigen Dünger getrunken und sich erbrochen.

Dazu kamen Verletzte, die vor Schmerzen schrien und mit viel Kunstblut geschminkt waren. Die Statisten kamen aus den Reihen der Jugendfeuerwehr, der Landjugend und von der Gruppe „realistische Unfalldarstellung Kreis Plön & Ostholstein“.

Das Übungszenario war bunt, wie man es bei einer Hausbesetzung erwartet, bei der alle Beteiligten unter Drogen stehen. Eine Person war in einen Silo gefallen, eine andere beim Abseilen hängengeblieben. Die Feuerwehren mussten beweisen, wie gut sie verschiedene Arten der Technischen Hilfe beherrschen.

Ganz nebenbei kam es zu einem „Verkehrsunfall“ mit einem Familienauto und einem Stoppelfeld-Rennwagen. Und das alles unter den Bedingungen einer fiktiven Unwetterlage.

Das ist der Grund für die Großübung

Feuer löschen, Baumstämme zersägen, Verletzte bergen: Das machen die Feuerwehren oder Sanitätsgruppen bei fast jedem Übungsabend. Das große Szenario in Rantzau sollte vor allem das Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten des Katastrophenschutzes testen, die von der Technischen Einsatzzentrale geführt wurden.

Keine einfache Aufgabe, wenn man auf die Vielzahl der Teilnehmer schaut: 3. und 5. Brandschutzbereitschaft, Löschzug Gefahrgut, Feuerwehrtechnische Zentrale, drei Sanitätsgruppen, Technisches Hilfswerk Preetz, Drohnengruppe Preetz/Klausdorf und die Regieeinheit Kreis Plön.

Tatsächlich gab es in der üblichen „Chaos-Phase“ zu Beginn Probleme bei der Abstimmung und bei der Koordination der eingesetzten Kräfte. Das verbesserte sich aber im Laufe der Übung.

Die Logistikgruppe des Kreises servierte am Ende Gulaschsuppe für alle. Die Einheit war besonders gefordert. Sie baute als erstes ihr Equipment auf. Und erst, als alle anderen Gruppen abgefahren waren, konnten auch sie ihre Teller, Tische und Getränkekisten einpacken und den Heimweg antreten.

KN