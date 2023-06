﻿Neuer Bürgermeister in Tröndel: So kam Klaus Fischer-Riepe in den Norden

Tröndel. Klaus Fischer-Riepe hat sich in die Pflicht nehmen lassen. Bei der Suche nach einem Nachfolger von Tröndels Bürgermeister Volker Schütte-Felsche sprach man den 66-Jährigen an, ob er dazu bereit sei. Er überlegte nicht lange und stimmte zu. „Politik vor Ort ist die Keimzelle der Demokratie“, ist Fischer-Riepe überzeugt.

Dabei hatte er viele Jahren einen anderen Lebensmittelpunkt. Der Landwirt bewirtschaftete erfolgreich einen Kartoffelhof in Spenge in Nordrhein-Westfalen, wo er heute noch Mit-Gesellschafter ist. 40 Hektar mit den Sorten Belana, Annabelle und Lilly. Ein Betrieb mit Tradition. Der Hof Riepe wurde erstmals 1350 urkundlich erwähnt. Heute bewirtschaftet ihn sein Neffe. Das ist ihm wichtig: Der Hof bleibt in Familienbesitz und der Name Riepe erhalten.

Diese Erfahrung bringt der neue Bürgermeister von Tröndel mit

Fischer-Riepe saß 21 Jahre im Rat der Stadt Spenge und machte Kommunalpolitik. Der Sozialdemokrat war zuletzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und weil er diese Erfahrung mitbrachte, wählte ihn die Vertretung in Tröndel ins Amt.

Wie kommt man aus Spenge in den Norden? „Schuld“ ist die Ehefrau, die aus dem Kreis Segeberg stammt und früher in Barmissen bei Preetz wundervolle Ferien auf dem Hof ihrer Tante verbrachte. Für das Paar war klar: Wir ziehen einmal in den Norden um.

Im Jahr 2000 fanden sie den Resthof in Tröndel mit seinem traumhaften Blick über Felder. Der schlechte Zustand des Gebäudes entmutigte sie nicht. Sie ersteigerten es. Seit 2016 leben sie hier ganz an ihrem Wohlfühl-Ort.

Das ist der Lieblingsplatz von Klaus Fischer-Riepe

Eine kleine Wanderstrecke entfernt liegt der Lieblingsplatz von Fischer-Riepe: der Osterfeldberg. Von der Kuppe genießt man einen Blick bis nach Kiel, Heiligenhafen und weit über die Ostsee. Hier wird auch einmal im Jahr der Berg-Gottesdienst gefeiert.

Neun Sitze hat die Gemeindevertretung Tröndel. Alle gehören der neuen Wählergemeinschaft an. „Wir sind ein Team“, sagt der neue Bürgermeister. Von den neun haben vier einen bäuerlichen Hintergrund. „Das gibt es nicht mehr so häufig“, sagt er und ist ein bisschen stolz darauf. Die Gemeindevertreter sieht er als die „Gruppe der Willigen“, die neben Beruf und Familie einen Teil ihrer Freizeit für die Gemeinde opfern.

Tröndel hat ein Problem

Tröndel ist kein sehr reicher Ort. Den knappen Mitteln stehen die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, des Gerätehauses oder der Wege gegenüber. „Wir sind ziemlich arm.“ Dennoch ist ihm wichtig: Man muss aufpassen, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird.

Ein Beispiel ist die Versorgung mit Glasfaserkabeln. Tröndel hat schnelles Internet. Ex-Bürgermeister Volker Schütte-Felsche hatte sich dafür stark gemacht. Fischer-Riepe: „Dafür hat er einen Orden verdient.“

Es gibt Unterschiede in der kommunalpolitischen Arbeit in Tröndel und Spenge. Als Ratsmitglied hob er bei den Abstimmungen die Hand. Als Bürgermeister muss er die Sachen auch organisieren. Der Gang in die Amtsverwaltung in Lütjenburg gehört dazu. Dort hat er sich bereits vorgestellt. „Ich bin ganz herzlich aufgenommen worden.“

Kommunalpolitik macht ihm Spaß, es ist aber auch eine Herausforderung. „Ich bin ja eigentlich ein Auswärtiger.“ Dankbar ist er über die Einführung durch Amtsvorgänger Schütte-Felsche. Viermal haben sie sich zu intensiven Gesprächen getroffen. Zweimal sind sie durch alle Ortsteile mit dem Rad gefahren. Schütte-Felsche erklärte alle Details, die ein Bürgermeister von Tröndel wissen muss. Schütte-Felsche war es 24 Jahre lang.

