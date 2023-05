﻿Kreis Plön: Krise in der FDP - Vorsitzender Knut Voigt zurückgetreten

Kreis Plön. Die FDP im Kreis Plön steckt offenbar in einer Krise. Der Kreisvorsitzende Knut Voigt und sein Stellvertreter Lars Blochberger haben ihre Ämter bereits vor der Kommunalwahl niedergelegt. Sie geben Kontroversen mit dem Fraktionsvorsitzenden im Plöner Kreistag, Martin Wolf, als Grund für ihren Schritt an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausgangspunkt war die Wahlkreismitgliederversammlung im Januar, wo die Kandidaten für die Kreistagswahlen gekürt wurden. Als Spitzenkandidat bewarb sich neben Martin Wolf auch Knut Voigt. Voigt unterlag bei der Abstimmung knapp mit 23 zu 25 Stimmen.

So reagierte Lars Blochberger auf die Kandidatur von Martin Wolf

Lars Blochberger, Vorsitzender des Bezirksverbands Probstei, sah in dem Ergebnis nur ein „Weiter so“. Die Idee einer Erneuerung der Kreistagsarbeit habe sich dadurch nicht bestätigt. Unter diesen Voraussetzungen sah er seine weitere Arbeit im Kreisvorstand als nicht erfüllbar an, heißt es in einem Brief an die Vorstandsmitglieder. Er trat als stellvertretender Kreisvorsitzender zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Diskussion um den Neubau einer Meerwasser-Schwimmhalle in der Probstei gab für Knut Voigt im April den Ausschlag, sein Amt abzugeben. Ein FDP-Kreisparteitag, der aus formalen Gründen nicht beschlussfähig war, gab sein Votum aber zur Standortfrage ab. Ergebnis: Die FDP lasse den Standort offen, setze sich aber für eine schnelle und wirtschaftliche Lösung ein.

Das kritisiert Knut Voigt an der Sitzung des FDP-Kreisvorstandes

Knut Voigt wollte aber vor der Wahl, dass ein Gremium offiziell das Wahlprogramm beschließt. Das erfolgte in einer Konferenz im Kreisvorstand, an der aber relativ wenige Mitglieder teilnahmen. Hier gab es ein anderes Meinungsbild als beim Kreisparteitag: Nun sollte der Standort Laboe der Favorit sein.

Dagegen stellte sich Voigt: „Wenn ein Votum eines Kreisparteitages vorliegt, muss das vom Kreisvorstand auch übernommen werden.“ Wolf habe damit deutlich gemacht, dass ihn die Meinung des Kreisverbandes nicht interessiere. Das sei ein schlechter Politikstil und eine für ihn nicht tragbare Situation, heißt es in seinem Rücktritts-Schreiben an die FDP-Mitglieder. Er mache daher den Weg frei, für einen der, der besser mit Wolf zusammenarbeiten könne.

Martin Wolf kontert die Kritik, dass nicht nur er den Standort Laboe favorisiert. Das sei die Meinung der Kreistagsfraktion. Zu diesem Thema habe der Kreisparteitag keinen Beschluss gefasst, weil er nicht beschlussfähig gewesen sei. „Es gab nichts, woran wir uns in der Vorstandssitzung halten mussten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In der Sitzung habe jeder seine Meinung offen sagen müssen. Der Beschluss im Kreisvorstand zur Meerwasser-Schwimmhalle sei mit deutlicher Mehrheit gefallen.

Wolf vermutet persönliche Animositäten bei Voigt. Er habe die Wahl um die Spitzenkandidatur gegen ihn verloren. „Ich will aber niemanden auf die Füße treten. Im Grunde sind wir alle Freidemokraten.“

KN