Bleibt es ruhig am Vatertag? Vor einigen Jahren gab es Gewalt und Alkoholexzesse an Brennpunkten wie der Seebrücke in Schönberg oder am Lanker See in Plön. So hat sich die Polizei vorbereitet.

Kreis Plön.Die Polizei im Kreis Plön geht gut vorbereitet in den Himmelfahrtstag, an dem es in der Vergangenheit Alkoholexzesse und Gewalt an einigen Orten gegeben hatte. Man sei mit mehr Kräften als üblich am Donnerstag, 26. Mai., unterwegs, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Kiel.

„Gefährliche Orte“ würden dieses Jahr aber nicht eingerichtet. Das hatte in der Vergangenheit der Polizei größere Eingriffsmöglichkeiten gegeben.

Vor zwei Jahren schätzten Polizei und Ordnungsbehörden die Lage zum Vatertag noch anders ein. In Schönberg war die Seebrücke gesperrt. Sie war zuvor immer wieder Sammelpunkt für angetrunkene Vatertags-Bummler und Schauplatz von Rangeleien und Alkoholexzessen.

Am Strand von Möltenort gab es damals Taschenkontrollen. Jetzt geht man dort von einer ruhigen Lage aus. In Preetz am Lanker See hatte der Bürgermeister 2020 ein Alkoholverbot ausgesprochen. Ein weiterer traditioneller Treffpunkt am Vatertag ist die Wiese am Trammer See in Plön. Neben der Polizei werden auch die Ordnungsämter stärker kontrollieren.

Möglicherweise ist die Furcht vor Gewalt und randalierenden Betrunkenen auch unbegründet. Die Wettervorhersage geht für Donnerstag bisher von Regen aus.