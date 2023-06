﻿Weniger Bewegung am Arbeitsmarkt im Juni 2023

Keis Plön.  Im Juni ist die Zahl der arbeitslosen Menschen im Kreis Plön gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen – 396 mehr Arbeitslose wurden gezählt. Gegenüber dem Vormonat Mai sank die Zahl der arbeitslosen Menschen im Kreis aber um 20 Personen. Das entspricht einem Rückgang von 0,7 Prozent.

Die Arbeitslosenquote liegt im Kreis Plön aktuell bei 4,1 Prozent. Das ist im Vergleich aller Kreise in Schleswig-Holstein die Silbermedaille in dieser ‚Disziplin‘. Lediglich der Kreis Stormarn hatte im Juni mit 3,7 Prozent eine niedrigere Arbeitslosenquote. „Der positive Trend am lokalen Arbeitsmarkt setzt sich auch im Juni fort. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ging zum dritten Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vormonat zurück“, analysiert Hans-Martin Rump, Leiter der Agentur für Arbeit Kiel, die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt im Kreis Plön.

Saisontypische Wiedereinstellungen haben sich abgeschwächt

Es sei insgesamt etwas weniger Bewegung am Arbeitsmarkt. „Die saisontypischen Wiedereinstellungen haben sich ein Stück weit abgeschwächt, viele Betriebe versuchen, ihre eingearbeiteten Kräfte dauerhaft zu halten. Das kommt der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zugute, geht aber zu Lasten der Dynamik am Arbeitsmarkt“, so Rump.

Mit Blick auf den deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Vorjahr sagte der Agentur-Chef: „Die Zahl der Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft beeinflusst auch unverändert den Vorjahresvergleich der Arbeitslosenstatistik. Das liegt unter anderem daran, dass zu Beginn der Flüchtlingsbewegung aus dem Kriegsgebiet noch wenige Ukrainerinnen und Ukrainer den Weg in den Kreis Plön gefunden haben und deshalb erst später erfasst wurden.“

Im Vergleich zum Juni 2022 stieg die Zahl der ausländischen Arbeitslosen um 341 oder 83,4 Prozent. „Die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer, die im Kreis Plön aktuell arbeitslos gemeldet sind, liegt bei 289. Im Juni 2022 waren 31 arbeitslose Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft im Kreis Plön registriert.

Mit Blick auf die aktuelle Personalnachfrage der Betriebe im Kreis Plön sagte der Agentur-Chef: „Auch wenn die Zahl der arbeitslosen Menschen im Vergleich zum Mai nur leicht gesunken ist, Arbeits- und Fachkräfte werden im Kreis Plön unverändert gut nachgefragt.“ So hat unserer gemeinsamer Arbeitgeber-Service von Jobcenter und Arbeitsagentur im aktuellen Monat 114 sozialversicherungspflichtige Stellen zur Besetzung gemeldet bekommen. „Aktuell haben wir 847 sozialversicherungspflichtige Stellen im Bestand“, so Rump.

