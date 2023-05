﻿Kreis Plön: Wo es bei Ladesäulen für E-Autos noch großen Bedarf gibt

Kreis Plön. Wer sein Elektroauto laden möchte oder muss, hat in vielen Gemeinden im Kreis Plön dazu gar keine Gelegenheit. Öffentliche Ladesäulen? – Fehlanzeige. Vor allem südlich der B 76 befindet sich ein großer weißer Fleck, während es an der Ostseeküste sowie entlang der Achse Schwentinental – Preetz – Plön deutlich mehr Ladesäulen gibt. Dabei steigt die Zahl der Fahrzeuge mit Elektromotor stetig an.

Die Europäische Union habe schon vor Jahren gefordert, dass sich maximal zehn Fahrzeuge einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt teilen sollen, erklärt der ADAC auf Nachfrage. Damit soll es nicht zu überlangen Wartezeiten und Ärgernissen kommen. Schon jetzt verfehle Schleswig-Holstein mit zwölf Autos (reine Stromer) je Ladepunkt das Ziel der EU. „In den ländlichen Regionen fällt die Bilanz drastisch schlechter aus“, sagt ADAC-Sprecher Rainer Pregla.

Im Kreis Plön teilen sich 33 Autos einen Ladepunkt

Der Durchschnittswert liegt auch im Kreis Plön bei gut zwölf, wenn man die reinen Elektroautos nimmt. 1942 davon sind laut Kraftfahrtbundesamt (Bestand zum 1. Januar 2023) im Kreis angemeldet. Dazu kommen aber noch 2441 Hybridautos und 883 Plug-in-Hybride, die ebenfalls an die Stromtankstelle müssen. Dann sind es durchschnittlich 33 Fahrzeuge pro Ladepunkt.

Noch wirke sich die fehlende Ladeinfrastruktur auf dem Land nicht so negativ aus, weil ein Großteil der E-Auto-Besitzer private Wallboxen im heimischen Carport oder der Garage nutzen könne, so Pregla. Dennoch fordere der ADAC einen deutlich stärkeren Ausbau. „Denn wenn bis zum Jahr 2030 ein Drittel des Kfz-Bestandes wie von der Bundesregierung gewünscht Stromfahrzeuge sein sollen, muss noch eine Menge passieren.“

Wenn nicht gleichzeitig die Ladeinfrastruktur hochgefahren werde, sei es für die Verbraucher unattraktiv und vor allem nicht praktikabel, sich einen Stromer zuzulegen. „Denn dann kommen immer mehr Käufer dazu, die zu Hause keine Wallbox-Lademöglichkeit haben.“

Das betrifft vor allem die Städte mit Wohngebieten, in denen schon jetzt Parkdruck herrscht. Das gilt beispielsweise für die Glindskoppel oder den Mühlenberg in Preetz. Dort parken die Autos dicht an dicht am Straßenrand. Garage oder Carport haben nur wenige Bewohnerinnen und Bewohner.

Landrat Demmin: Ladesäulendichte ist überdurchschnittlich

„Die Ladesäulendichte im Kreis Plön ist im Bundesvergleich überdurchschnittlich“, meint dagegen Landrat Björn Demmin. Es gebe derzeit 160 Ladepunkte an 67 Standorten. Lediglich bei den Schnellladepunkten mit einer Anzahl von 16 im Kreisgebiet liege man unter dem Durchschnitt. „Das hängt unter anderem damit zusammen, dass es im Kreis Plön keine Ladeparks an Fernstraßen gibt, da die Bundesstraßen und die A 21 für den durchgehenden Fernverkehr eine untergeordnete Bedeutung haben.“

Die Verteilung der Ladesäulen sei tatsächlich ungleichmäßig: Die meisten befänden sich nördlich der Achse Kiel – Preetz – Plön. „Das korrespondiert jedoch auch zum Teil mit der Bevölkerungsverteilung im Kreis“, so Demmin. Der Kreis Plön unterstütze den Ausbau von Ladeinfrastruktur durch ein Förderprogramm, das regelmäßig nachgefragt sei.

Stadt Plön rüstet Bestand an Ladesäulen massiv auf

Die Stadt Plön hat den Bedarf erkannt und rüstet massiv auf. Bisher gibt es Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten am Bootshafen/ZOB, vor dem Kreishaus in der Hamburger Straße und bei Opel Estorff in der Rautenbergstraße. Die Säule am Bootshafen ist allerdings derzeit defekt und soll repariert oder ausgetauscht werden, heißt es aus dem Rathaus.

Am Ende der Stadtgrabenstraße in Plön werden demnächst zwei Schnellladesäulen (75 kw) und zwei Normalladesäulen (22 kw), jeweils mit zwei Ladepunkten, aufgebaut. Die Anschlüsse liegen bereits. © Quelle: Anja Rüstmann

Nun sollen im Stadtgebiet Plön an drei Standorten weitere Ladesäulen aufgebaut werden. Am Ende der Stadtgrabenstraße, auf der Nordseite des Rondeels, werden dafür 13 Parkplätze neu aufgeteilt. Acht Parkplätze mit Lademöglichkeit entstehen, einer ohne. Den Strom liefern werden zwei Schnellladesäulen (75 kw) und zwei Normalladesäulen (22 kw), jeweils mit zwei Ladepunkten.

Lieferschwierigkeiten bei Ladesäulen

Eine weitere Normalladesäule mit zwei Ladepunkten wird in der Breslauer Straße (Parkbuchten am ehemaligen Markant-Markt) und eine auch in der Ulmenstraße (Parkbuchten am Kindergarten) installiert. Das hätte eigentlich schon passieren sollen. Doch es gibt Lieferschwierigkeiten. „Im Sommer sollen alle Ladesäulen in Betrieb gehen“, sagt Stadtsprecher Frank Neufeind. Betreiben werden die neuen Ladesäulen die Stadtwerke Eutin.

Im Bereich des Amtes Bokhorst-Wankendorf gibt es bisher nur in Rendswühren zwei Ladesäulen. Im Amt Großer Plöner See sind insgesamt vier Parkplätze mit Ladesäulen ausgestattet. Eine befindet sich in Bosau vor dem Haus des Kurgastes (für zwei Parkplätze), eine in Hutzfeld beim Supermarkt. Außerdem gibt es seit Neuestem eine Ladesäule in Grebin in der Dorfstraße in der Nähe des Grebiner Kruges und der Bushaltestelle.

Die Stadtwerke Kiel, die im Kreisgebiet insgesamt 16 Ladesäulen betreiben, verzeichnen einen stetigen Zuwachs der Ladevorgänge, berichtet Stadtwerkesprecher Sönke Schuster. Man biete an allen Standorten überwiegend AC-Ladesäulen (Wechselstrom) mit jeweils zwei Ladepunkten an, die jeweils über eine Leistung von 22 Kilowatt verfügten. In Mönkeberg (bei Edeka Ristow) gebe es auch eine Schnellladesäule mit 55 Kilowatt Gleichstrom.

„Wir bauen die Ladeinfrastruktur kontinuierlich aus und unterstützen auch andere Unternehmen, Ladesäulen im Gebiet zu installieren“, erklärt Schuster. Es stünden aktuell entsprechende Maßnahmen an, allerdings seien die Standorte noch nicht abschließend geklärt.