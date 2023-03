Die Plöner Landrätin trat am Donnerstagabend zum letzten Mal ans Mikrofon im Plöner Kreishaus. Nach zwölf Jahren im Amt erhielt sie nun ihre Entlassungsurkunde. Durch ihren Job wurde sie zur Liebhaberin einer besonderen Blumensorte. Zum Abschluss gab es auch Kritik von ihr an manchen Abgeordneten.

Plön. Der erste Akt beim Wechsel an der Spitze der Plöner Kreisverwaltung ist vollzogen. Noch-Landrätin Stephanie Ladwig erhielt in einer Feierstunde am Donnerstagabend ihre Entlassungsurkunde, die zum 5. Mai wirksam wird. Am 27. April wird ihr Nachfolger Björn Demmin vereidigt.