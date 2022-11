﻿Erfahrungsaustausch bei den Landfrauen

Der Kreislandfrauenverband umfasst 13 Ortsvereine mit insgesamt mehr als 2000 Mitgliedern. Zum Kreislandfrauentag nach Nettelsee, der Corona-bedingt um ein Jahr verschoben werden musste, kamen immerhin rund 120 Landfrauen. Viel mehr hätten in den Saal auch nicht gepasst.

Kreis Plön. Knapp 120 Frauen und drei Männer: Beim Kreislandfrauentag am Wochenende in Nettelsee waren Propst Erich Faehling, Kreispräsident Stefan Leyk und der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Heiner Staggen, gern gesehene Gäste. Aber definitiv ging es an diesem Tag um die Frauen. Gemeinsames Frühstück, interessante Musik, eine Autorenlesung – und viel Zeit zum Klönen und zum Erfahrungsaustausch, das machte den diesjährigen Kreislandfrauentag aus.

Dabei haben die Landfrauen durchaus ernste Themen. Die ärztliche Versorgung im ländlichen Bereich, die Mobilität auf dem Land, das Gasthöfe-Sterben und die Digitalisierung beschäftigen die Damen stark, und sie setzen sich immer wieder für Verbesserungen ein. Das betonte die Präsidentin des Landfrauenverbandes, Ulrike Röhr, in ihrer Rede.

„Unser Spektrum ist vielfältig“

Landfrauen stehen auch für Fortbildung. Ob zur Büroagrarfachfrau, zur Kräuterkundlerin oder Konfliktberaterin – „unser Spektrum ist vielfältig“, so Ulrike Röhr. Die wenigsten Landfrauen sind noch in der Landwirtschaft tätig oder leben auf einem Hof. Und trotzdem setzen sie sich massiv für die Zukunft der Landwirtschaft ein.

Kreispräsident Stefan Leyk erhielt Beifall für die Nachricht, dass sich der Kreis für den Fortbestand der Geburtsstation in der Klinik Preetz ausspricht. Und sie hörten den Appell, die Landfrauen mögen bitte Brauchtum und Kultur pflegen und weitergeben. Landfrauen stehen für den Traditionserhalt, so Leyk.

Andrea Paluch las beim Kreislandfrauentag aus ihren Büchern „Gipfelgespräch“ und „Wundervolles Dorfleben“. © Quelle: Anja Rüstmann

Propst Erich Faehling berichtete, dass der Kirchenkreis gemeinsam mit der Gemeinde Nettelsee aus der Kapelle ein neues Dorfzentrum bauen möchte. "Wir müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen", erklärte er. Und Heiner Staggen, der noch in diesem Jahr scheidende Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, lud die Landfrauenvereine zur Knick-Besichtigung ein. Gemeinsam mit Matthias Stührwoldt arbeite er daran, dass die Knicks in Schleswig-Holstein zum Immateriellen Unesco-Kulturerbe werden, der Antrag laufe.

Vielen aus dem Herzen sprach Andrea Paluch bei der Lesung aus ihrem Roman „Gipfelgespräch“. Die Schriftstellerin aus Flensburg und Ehefrau von Wirtschaftsminister Robert Habeck nahm die Landfrauen mit auf eine Wanderung in die Berge. Die Protagonistin, deren Kinder gerade das Haus verlassen haben, um erwachsen zu werden, fühlt eine Leere in sich. Doch dann geht es für sie bergauf.

Landfrauen-Kreisvorsitzende Renate Drögemüller blickte zufrieden durch den sehr gut gefüllten Saal, während die Gespräche ortsvereinsübergreifend an den Tischen weitergingen. Kreislandfrauentage finden alle zwei Jahren statt. 2024 steht den Landfrauen in Schleswig-Holstein außerdem etwas Besonderes ins Haus. Dann findet der Bundes-Landfrauentag in Kiel statt.