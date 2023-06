﻿Kreispräsidenten-Wahl in Plön ist gescheitert

Plön. Die Kreispräsidenten-Wahl ist am Donnerstagabend gescheitert. Gabriele Kalinka (Dobersdorf), die von der CDU für den Posten vorgeschlagen worden war, erhielt lediglich 13 Ja-Stimmen. 35 Mitglieder des Kreistages votierten gegen sie, 14 enthielten sich. Nach rund 20-minütiger Beratung hinter verschlossenen Türen wurde die Sitzung abgebrochen.

Denn die CDU wollte an diesem Abend keinen weiteren Vorschlag für das Ehrenamt machen. Gabriele Kalinka erklärte, dass sie dafür nicht zur Verfügung stehe. Sie hatte sich auch fraktionsintern gar nicht aktiv um diesen Posten beworben. „Ich bin gebeten worden“, erzählt sie. Und sie habe sich das lange überlegt.

In der CDU-Fraktion gärt es

Am Dienstag vor der Kreistagssitzung wollte die 21-köpfige CDU-Fraktion, die das Vorschlagsrecht hat, endgültig entscheiden. Gabriele Kalinka oder Christian Rahe (Rendswühren)? Das Ergebnis lautete 13 zu 8. Und machte überdeutlich, dass es in der Fraktion gärt. Acht Mitglieder sind offen unzufrieden mit einigen Personen in den CDU-Reihen, mit „Machtspielen und dem ständigen Übergehen von einzelnen Mitgliedern“, wie die Gruppe um Björn Rüter (Kalübbe) gegenüber unserer Zeitung erklärte.

63 Mitglieder hat jetzt der Plöner Kreistag, im Sitzungssaal wird es eng. © Quelle: Anja Rüstmann

Beim 63 Abgeordnete starken Kreistag hätte Gabriele Kalinka am Donnerstag also 32 Ja-Stimmen zur Wahl benötigt. SPD-Fraktionsvorsitzender Kai Bellstedt fehlte noch zum Zeitpunkt des ersten Wahlganges. Das Ergebnis der geheimen Wahl fiel dann deutlich aus. Die Dobersdorferin bekam nicht nur keine volle Unterstützung ihrer Fraktion, sondern 35 Nein-Stimmen.

Die 13 Ja-Stimmen, so erklärte die SPD-Fraktion am Freitagmorgen, kommen definitiv zu Teilen auch von SPD-Abgeordneten. „Offenbar haben sich weitere CDU-Abgeordnete vom mehrheitlichen Vorschlag abgewendet“, rechnete Kai Bellstedt deshalb vor. Und weiter: „Das Problem liegt klar im Feld der offenbar tief zerstrittenen CDU-Fraktion.“

Achtköpfige Gruppe fordert einen Neuanfang

Die acht „Abweichler“ in der CDU, wie sie im Kreistag genannt werden, meldeten sich nach der Sitzung zu Wort und wiesen auf die „seit Langem unbefriedigende und zunehmend untragbare Situation in der CDU Plön“ hin. Die Gruppe um Rüter schreibt: „Es ist bekannt, dass die öffentliche Wahrnehmung der gesamten Kreispartei negativ ist, egal ob Parteimitglied oder Außenstehender, und dies hängt zu einem Großteil an einigen wenigen Personen.“ Deshalb sei es nun Zeit für Veränderung und einen Neuanfang.

Gabriele Kalinka sieht es als Problem, dass in ihrer Fraktion nicht vertrauensvoll zusammengearbeitet wird. Sie habe keinen Zweifel, dass die 13 Ja-Stimmen von denjenigen CDU-Abgeordneten gekommen sind, die in der internen Fraktionssitzung im Vorfeld auch für sie gestimmt haben.

Kreispräsidenten-Wahl in Plön: Der Wahlausschuss mit (von links) Diana Neick, André Jagusch, Ute Grebien und Lutz Schlünsen zählt die abgegebenen Stimmen aus. © Quelle: Anja Rüstmann

Dennoch glaubt sie, „reingelegt worden“ zu sein. In der Fraktion habe sich nach der internen Abstimmung auf die Frage, ob jemand den „Vorschlag Gabriele Kalinka“ nicht mitträgt, niemand gemeldet. Ihr Fraktionsvorsitzender hatte im Vorfeld bei anderen Fraktionen Sondierungsgespräche geführt, ob sie den CDU-Vorschlag unterstützen.

Gabriele Kalinka sei nun froh, dass sie bei diesem Kreistag nicht die Kreispräsidentin geworden ist. „Ich bin auf meinen Namen reduziert worden. Das ist diskriminierend“, erklärt sie. Und meint, dass die Ablehnung letztlich ihrem Mann Werner Kalinka gegolten haben könnte.

Die Fraktion Gemeinsam vor Ort meinte am Freitag, dass „bei einem so wichtigen Posten nicht der Anschein erweckt werden solle, dass familiäre Belange für eine Besetzung eine ausschlaggebende Rolle spielen.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Hansen wollte Freitag zum Vorgang der Wahl keinen Kommentar abgeben.

Wie geht es jetzt weiter? Der Kreistag kommt am Donnerstag, 6. Juli, um 17 Uhr im Kreishaus in Plön, Hamburger Straße 17-18, wieder zusammen, um sich zu konstituieren. Nach der Wahl des Kreispräsidenten oder der Kreispräsidentin geht es auch um die Besetzung der Fachausschüsse. Auch da hatte es innerhalb der CDU-Fraktion im Vorfeld geknirscht. Zum Vorsitzenden des Hauptausschusses soll Stefan Leyk gewählt werden. Er gewann intern das Losverfahren gegen Björn Rüter. Es wird sich zeigen, ob der Kreistag diesen Vorschlag mitträgt.

