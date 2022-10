﻿Krisen über Krisen: So läuft der Handel im Ostseepark in Schwentinental

Corona, Krieg, Energiekrise, Inflation: Ein normales Geschäftsjahr hat es für viele Firmen im Ostseepark in Schwentinental schon lange nicht mehr gegeben. Wie ist aktuell die Situation im Handel? Gehen die Kunden noch einkaufen oder halten sie ihr Geld lieber zusammen? Eine Umfrage bei Firmen.

Schwentinental. Erst die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine, nun Energiekrise und Inflation – die Schlagzeilen sind düster. Erst am Freitag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede an die Nation die Bürger und Bürgerinnen auf schwierige Zeiten eingestimmt. "Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu", sagte er. Es werde kein einfaches Zurück zum davor geben.

Das spüren viele Unternehmen in Schwentinental schon jetzt. Bei einer Umfrage der Kieler Nachrichten im Ostseepark geben sich viele Geschäftsführer und Filialleiter zugeknöpft. Sie wollen zur aktuellen Situation nichts sagen. Es wird deutlich: Die Lage ist angespannt.