Die erneuerbaren Energien lassen sich nicht aufhalten – auch in Krummbek nicht, sagt Windkraft-Betreiber Jens Wiese. Dort hatte die Gemeinde gegen die Pläne des Landes geklagt. Geht es um Boykott?

Krummbek. Jens Wiese aus Krummbek ist ein Pionier der Windenergieerzeugung im Kreis Plön. Seit 1995, als er einen der ersten Windparks in der Region angeschoben hatte, liegt für ihn die Zukunft in erneuerbaren Energien. „Die Energiewende vor Ort ist mehr als bedeutend“, sagt Jens Wiese. Doch sein Einsatz erscheint ihm gerade in der Gemeinde Krummbek wie ein Kampf gegen Windmühlen.