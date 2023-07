﻿„Kührener Brücke“: Darum schließt die Kirche das Jugendhaus

Kühren. Einsam liegt das Gebäude in einer Kurve in der Gemeinde Kühren. In den vergangenen Monaten sah man im Jugendbeleghaus „Kührener Brücke“ nur noch wenig Leben. Nun verkündet das Erzbistum Hamburg das Aus für die „Kührener Brücke“, die Raum für eine Vielzahl von Gruppen bot: Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten, Kommunion- und Konfirmandengruppen sowie Klassenfahrten, aber auch Tagungs- und Seminargruppen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 31. Dezember werden die Türen der „Kührener Brücke“ geschlossen. „Gründe für die Schließung sind der jährliche Finanzbedarf in Höhe von rund 180 000 Euro bei steigender Tendenz und die geringe Auslastung des Hauses“, teilt das Erzbistum Hamburg mit. Von dem Aus der „Kührener Brücke“ seien sechs Mitarbeitende betroffen, für die Ausgleichsmaßnahmen gesucht werden sollen.

„Kührener Brücke“ verfügt über 33 Betten, Tagungsräume und Kapelle

Seit 1975 dient die „Kührener Brücke“ als Jugendhaus des Erzbistums Hamburg in Schleswig-Holstein. Das Haus ist umgeben von der Natur der Holsteinischen Schweiz und liegt rund 22 Kilometer von Kiel entfernt. Die „Kührener Brücke“ verfüge über 33 Betten in jugendgerechten und modernen Mehrbettzimmern, dazu kämen zwei Referentenzimmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Erdgeschoss der „Kührener Brücke“ sei barrierefrei ausgebaut. Es gebe drei Tagungsräume in unterschiedlicher Größe mit Technikausstattung, dazu Sport- und Freizeitmöglichkeiten, ein großes Außengelände mit Grill- und Spielplatz sowie eine eigene Kapelle unter dem Dach.

Für jede Gruppe sollten laut Erzbistum gute Rahmenbedingungen wie persönliche Betreuung, Eingehen auf besondere Wünsche, Wohlfühlatmosphäre in den Räumen sowie abwechslungsreiche Verpflegung geboten werden. Man wolle in der „Kührener Brücke“ einen Raum für Besinnung und Stille, Bildung und Begegnung, Freizeit und Erholung schaffen. Nach Absprache werde auch ein Shuttle-Service zum Bahnhof in Preetz angeboten.

Künftige Nutzung der „Kührener Brücke“ unklar

Die Schließung der „Kührener Brücke“ sei Teil der Immobilienreform des Erzbistums Hamburg, in der alle rund 800 Immobilien des Erzbistums und der Pfarreien auf dem Prüfstand stünden, erklärte das Erzbistum. Die künftige Nutzung des Gebäudes und des Grundstücks sei offen.

Lesen Sie auch

Kührens Bürgermeister Claus Timmermann zeigte sich auf Nachfrage überrascht: Er wusste nichts von der Schließung. Allerdings habe man von der „Kührener Brücke“ auch wenig mitbekommen. „Die waren sehr für sich“, sagte er. Die Gemeinde habe wenig Bezugspunkte zur „Kührener Brücke“. „Die sind nie größer in Erscheinung getreten.“

KN