﻿Ausschuss will gefährliche Situation in Kührener Straße entschärfen

Autos, Lkw, Busse und Schülerverkehr: In der Kührener Straße in Preetz geht es oft sehr eng zu. Wegen der parkenden Fahrzeuge am Straßenrand weichen manche Fahrer im Begegnungsverkehr auf die Gehsteige aus. Beschwerden häufen sich. Der zuständige Ausschuss suchte nach Lösungen.

In der Kührener Straße wird es regelmäßig eng durch die parkenden Fahrzeuge am Straßenrand.

Preetz. „Die Verkehrssituation in der nördlichen Kührener Straße ist wegen des engen Straßenraums seit Jahren problematisch“, kritisiert die SPD-Fraktion in Preetz die oft gefährlichen Zustände auf der viel befahrenen Strecke. In der jüngsten Sitzung des zuständigen Ausschusses für Hoch- und Tiefbau reichte sie einen Antrag zur Verkehrsberuhigung ein.

„Die verkehrssicherheitstechnische Lage ist katastrophal zwischen Feldmannplatz und Lindenstraße“, erklärte Tobias Fechner (SPD). In letzter Zeit hätten sich Beschwerden von Anwohnern über kritische Situationen gehäuft. Betroffen seien insbesondere Radfahrer und Fußgänger, gerade auch auf dem Schulweg.

Sichtdreiecke sollen auch als Ausweichfläche dienen

Die SPD schlug drei Maßnahmen vor. Diese stünden nicht zukünftigen Planungen des Kreises Plön für eine eventuelle Umgestaltung dieses Straßenzuges entgegen, betonte Fechner mit Blick auf einen geplanten Radweg. Ganz abgesehen davon sei noch absolut unklar, wann eine solche Umgestaltung erfolgen könnte.

So bald wie möglich sollten die im Bebauungsplan „Bebauung zwischen Kührener Straße, Quergang, Löptiner Straße, Bäckergang“ vorgesehenen Sichtdreiecke an der Einmündung des Bäckergangs in die Kührener Straße eingerichtet werden, lautete der erste Vorschlag. Diese könnten bei Begegnungsverkehr mit größeren Fahrzeugen auch als Ausweichfläche dienen.

Preetz kämpft weiter für Tempo 30 in der Kührener Straße

Außerdem soll die Verwaltung beauftragt werden, sich beim Kreis Plön weiterhin für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h einzusetzen, zumindest für den Bereich zwischen Feldmannplatz und Lindenstraße. Das soll das Unfallrisiko verringern. Einen entsprechenden Antrag hatte der Kreis allerdings erst kürzlich abgelehnt.

Im November hatten Eltern in einer Unterschriftenaktion Tempo 30 in diesem Bereich gefordert, weil sich dort zwei Einrichtungen für Kindertagespflege befinden. Der Kreis hatte damit argumentiert, dass bei Messungen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 31 km/h verzeichnet worden sei.

Diese Zahl zweifelten die Ausschussmitglieder an. Es möge ja sein, dass die Fahrer tagsüber langsamer unterwegs seien, aber abends nicht, so Fechner. Auch dann seien noch viele Menschen unterwegs und gefährdet, wenn große Lkw über den Bürgersteig auswichen.

Immer wieder weichen Fahrzeuge in der Kührener Straße im Begegnungsverkehr auf den Gehweg aus. © Quelle: Silke Rönnau

Henning von Schöning (Grüne) merkte an, dass viele Fahrzeuge mit 15 km/h hinter den Fahrradfahrern herzuckeln müssten, weil sie nicht überholen könnten. So komme die langsame Durchschnittsgeschwindigkeit zustande. Aber es gebe auch Raser. Viele Schülerinnen und Schüler radelten deshalb auf dem Gehweg, aber das sei auch gefährlich wegen der Grundstücksausfahrten. „Der Verkehr muss dort beruhigt werden, damit die Kinder sich wieder auf die Fahrbahn trauen.“

Verwaltung soll Einbau von Schutzbügeln prüfen

Als dritten Vorschlag regte die SPD an, dass die Verwaltung den Einbau von Schutzbügeln auf dem östlichen Gehweg prüfen soll, die das Befahren verhindern sollen. Denn immer wieder wichen Fahrzeuge, auch große Lkw, bei Begegnungsverkehr auf die Bürgersteige aus. „Die Gehwege sind bereits beschädigt, man sieht die Auswirkungen“, so Fechner.

Auf die Frage des Ausschussvorsitzenden Jörg Fröhlich (BGP), ob man bei einer Kreisstraße überhaupt etwas machen könne, sagte Fritz Lehmann vom Fachbereich Bauen und Umwelt in der Verwaltung, dass die Stadt für die Gehwege zuständig sei. „Die sind aber teilweise nur eineinhalb Meter breit – mit einem Bügel wird es eng.“ Das sprach auch der Behindertenbeauftragte Hans-Jürgen Biastoch an. Man müsse noch mit einem Rollstuhl oder Kinderwagen durchkommen.

Alle drei Punkte wurden vom Ausschuss beschlossen.