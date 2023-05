﻿Künstliche Blütenbestäubung: Heikendorfer belegen Platz 5 bei Jugend forscht

Bauen

Statt große Fläche mit neuen Häusern zu bebauen, sollen in Schwentinental zunächst Lücken geschlossen und nachverdichtet werden, sagt Bürgermeister Thomas Haß. Geplant ist ein neues Wohnquartier am Timmsbrook in Raisdorf – und auch die Bauarbeiten an der Dorfstraße in Klausdorf schreiten voran.