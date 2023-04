﻿So soll künstliche Intelligenz die Kälber im Stall gesünder machen

Dicke Luft im Stall mögen Kälber nicht. Eine falsche Lüftung lässt die Tiere sogar sterben. Kann künstliche Intelligenz den Milchbauern helfen? Ein Forschungsprojekt der Landwirtschaftskammer in Blekendorf (Kreis Plön) geht dem nach. So arbeiten die Wissenschaftler im Kälberstall.

Blekendorf. Künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug in den Kälberstall. Am Donnerstag fiel der Startschuss für ein Versuchsprojekt im Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp in der Ostsee-Gemeinde Blekendorf. Ziel des Tests: Die Lüftung des Kälberstalls soll automatisch erfolgen.

Lüftung im KI-Betrieb klingt zunächst ziemlich banal, hat aber einen ernsten Hintergrund. Fünf bis sechs Prozent der Kälber in der Milchviehhaltung sterben bereits, bevor sie ausgewachsen sind. Oft sind es Atemwegserkrankungen, die die Tiere dahinraffen. Ursache: Schlechte Luft im Stall, wie Ingenieur Christian Linke erklärte. Der durchschnittliche Schaden pro Betrieb: 5000 Euro pro Jahr.

Warum das Stall-Klima wichtig ist für Kälber

Gerade Kälber sind empfindlich, weil ihre Lungen sich noch nicht vollständig ausgebildet haben. Für die kleinen Kühe darf es nicht zu heiß, nicht zu kalt sein, nicht zu feucht und nicht zu trocken sein. Ammoniak und Keime in der Luft sind weitere Störfaktoren.

Bisher läuft die Lüftung in reiner Handarbeit. Der Landwirt öffnet Klappen und Fenster, hängt Rollos vor die Öffnungen oder lässt einen Ventilator laufen. Alles nach menschlichen Erfahrungswerten.

Wie läuft das Projekt in Futterkamp ab, das auf drei Jahre ausgelegt ist? Kernpunkt der ersten Phase ist das Erheben von Daten. Wie ist das Wetter? Wie wird gerade gelüftet? Kameras erfassen dabei die Bewegung der Kälber. Sind sie aktiv oder liegen sie auffällig lange, was auf eine Erkrankung hindeuten kann.

Neben Tiergesundheit geht es auch um andere Fragen

Mehrmals pro Woche untersuchen zudem Mitarbeiter des Lehr- und Versuchszentrums die Tiere und stellen ihren Gesundheitsstatus fest. Alle Informationen werden in ein KI-System eingespeist. Das System lernt, wann und wie es den Stall lüften muss.

Das Projekt soll nicht nur der Tiergesundheit dienen. Die Wissenschaftler schauen auch auf den Energiebedarf in der Milchviehhaltung und damit auf die Wirtschaftlichkeit im Betrieb. Vielleicht hilft KI auch beim Energiesparen?

Künstliche Intelligenz im Kälberstall. Im Lehr- und Versuchszentrum starten Universitäten und die Landwirtschaftskammer ein Versuchsprojekt. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

In einer zweiten Phase übernimmt die künstliche Intelligenz komplett die Lüftung in eigener Regie und ohne menschliches Zutun. Christian Linke: „Die Tiere sind dabei unser Sensor.“ Wenn es ihnen gut geht, funktioniert KI im Kälberstall. Dann bleibt die Anlage in Futterkamp auch in Betrieb. Am Ende könnte die Einführung des Systems in den Markt stehen, wenn sich eine Firma findet, die es herstellt und vertreibt. Wenn es denn funktioniert.

Mit dieser Summe fördert das Land die Forschung in Futterkamp

Für das Projekt in Futterkamp haben sich das Lehr- und Versuchszentrum, die Universitäten Kiel und Lübeck und die Fachhochschule Kiel zu einem Forschungsteam zusammengeschlossen. Digitalisierungsminister Dirk Schrödter überreichte ihnen Fördermittel in Höhe von 250 000 Euro. „KI kann einen wichtigen Beitrag leisten, das Tierwohl weiter zu verbessern“, sagte Schrödter bei der Übergabe des symbolischen Schecks. Die Landwirtschaft sei heute bereits extrem digital aufgestellt, egal ob im Stall oder auf dem Feld.

„Künstliche Intelligenz kann ein wertvolles Werkzeug in der landwirtschaftlichen Tierhaltung sein“, sagte Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Man benötige aber ausreichend Training an reellen Daten aus dem Stall. Das Lehr- und Versuchszentrum stelle dafür seinen Kälberstall zur Verfügung.