﻿Küster in Klausdorf: „Keine Zeit, Weihnachten zu feiern“

Die Weihnachtszeit ist für Dieter Lemke, Küster in der Philippuskirche in Schwentinental, die stressigste Zeit im ganzen Jahr. Er muss dafür sorgen, dass die Gottesdienste reibungslos laufen und hinterher wieder alles sauber und in Ordnung ist. Seine Arbeit ist dabei nicht immer ganz ungefährlich.

Schwentinental. Er arbeitet im Hintergrund und man sieht ihn eher selten. Aber ohne ihn würde es keine Weihnachtsgottesdienste geben können. Dieter Lemke, Küster der Philippuskirche in Klausdorf, hat in der Weihnachtszeit alle Hände voll zu tun. Weihnachten feiern? Dafür hat er keine Zeit zu, sagt der 62-Jährige.

Seit fünf Jahren arbeitet er bereits als Küster in Klausdorf. „Wir Küster machen alles das, was die Pastoren nicht machen“, fasst er seinen Beruf zusammen. Den Altar schmücken, Kirche auf- und abschließen, Schnee schieben, sich um die Technik kümmern, die Temperatur in der Kirche regulieren, auf die Luftfeuchtigkeit achten – eigentlich alles. „Die Luftfeuchtigkeit ist wegen der Orgel besonders wichtig“, erklärt er. Nach einem Gottesdienst liege die schon mal bei 77 Prozent. Eigentlich viel zu hoch für die Orgel. Dieter Lemke muss dann ordentlich lüften, damit sie nicht anfängt zu schimmeln, oder einen anderen Schaden nimmt. „Die Orgel hat mehr Wert als ein Einfamilienhaus“, erklärt er.

Für Küster Dieter Lemke in Klausdorf ist Heiligabend „das Härteste“

Wenn an Heiligabend die Menschen zur Ruhe kommen und mit ihrer Familie feiern, wird es für Dieter Lemke stressig. „Heiligabend ist immer das Härteste“, sagt er. Im Grunde rennt er nur von einem Ort zum anderen. Seit Corona wird der 15-Uhr-Gottesdienst draußen auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule gefeiert.

Für Dieter Lemke heißt das extra Arbeit. Für das Krippenspiel muss er die Podeste aus der Kirche rüber auf den Schulhof transportieren, aufbauen und später alles wieder abbauen. Um 13 Uhr fängt er an zu arbeiten, damit um 15 Uhr alles fertig ist. Während des Gottesdienstes kann er kurz einmal durchschnaufen, muss sich aber 15 Minuten vor Schluss schon auf den Weg zurück zur Kirche machen. „Dann muss ich die Gäste für den nächsten Gottesdienst in die Kirche lassen“, erklärt er.

Küster in Klausdorf: Zwei Stunden Pause an Heiligabend

Zum 17-Uhr-Gottesdienst kommen rund 300 Gäste, sagt Dieter Lemke. Und nicht alle verlassen die Kirche so, wie sie sollten. Dieter Lemke muss dann hinterher aufräumen und wieder für Ordnung sorgen. Vor allem die nassen Schuhe machen ordentlich Dreck, sagt er.

Hat er alles wieder in Ordnung gebracht, hat der Küster zwei Stunden Zeit, um selbst mal nach Hause zu fahren und etwas zu essen. Danach geht es wieder los. Um 21 Uhr muss er zurück in der Kirche sein, weil um 22 Uhr die Christmette beginnt. „Dann ist es aber entspannter“, sagt er. Zur Spätmesse kommen nicht mehr so viele Leute und vor allem: Sie haben keine Erwartungen mehr.

Heiligabend ist vielleicht der stressigste Tag für den Küster, doch anstrengend wird eigentlich schon mit dem 1. Advent. „Zwischen dem 1. Advent und dem 6. Januar gibt es bei uns einen Urlaubsstopp.“ Es ist die Zeit, in der er am meisten Überstunden sammelt und wohl die kompliziertesten Aufgaben hat.

Philippuskirche in Klausdorf: Adventskranz aufhängen ist nicht ganz ungefährlich

Das fängt schon beim Adventskranz an. Denn der ist so schwer, dass er nicht einfach an die Decke gehängt werden kann. Dieter Lemke muss dafür in den Glockenturm klettern und das Seil für den Adventskranz an einem Holzbalken fest machen. In der Decke zur Kirche ist ein kleines Loch, durch das das Seil in die Kirche fällt. „Den Kranz aufzuhängen, gehört nicht gerade zu meinen Lieblingsaufgaben“, erklärt er. „Da ist ein bisschen Akrobatik gefragt.“ Im Glockenturm muss er die Stiegen hochklettern. Es ist keine ungefährliche Arbeit, denn die Stiegen sind weit auseinander.

Küster in Klausdorf kümmert sich auch um den Tannenbaum

Den Tannenbaum aufzustellen ist nicht weniger kompliziert. Fünf Stunden haben er und zwei Helfer aus der Stadt in diesem Jahr gebraucht, um die 5,80 Meter hohe Tanne zu fällen und in die Kirche zu bringen. Rund 100 Kilogramm wiege der Baum, sagt Dieter Lemke. Zum einen sei es gar nicht so einfach gewesen, einen passenden Baum zu finden. Zum anderen musste die Riesentanne irgendwie in die Kirche gebracht werden. In einen Kofferraum passt sie schließlich nicht rein.

Also schnallten die Männer sie auf einen Anhänger und markierten mit Fähnchen die Überlänge, die die Tanne hatte. „Zum Glück ist der Weg nicht so weit gewesen“, sagt Dieter Lemke. Und dann muss der Baum auch noch durch die Tür in die Kirche gequetscht werden und anschließend irgendwie in die Senkrechte gebracht werden. „Da ist schon ein bisschen Übung und Fachwissen erforderlich“, meint Dieter Lemke.

Doch trotz des ganzen Stresses macht der Küster seinen Job gerne. „Man fühlt sich hier in der Kirche irgendwann wie zu Hause“, sagt er. „Man muss immer dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist.“