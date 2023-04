﻿Kulturnacht 2023 in Schönberg war ein Renner – vor allem bei Einheimischen

Die Menschen in Schönberg und der Probstei hatten offenbar darauf gewartet: Die Schönberger Kulturnacht war ein echter Publikumsmagnet. Die KulTour führte an über 20 Kulturorte mit vielen Angeboten.

Die Kulturnacht in Schönberg lockte die Menschen auch in das Fitness-Studio von Zora Breetz. Dort hingen die Bilder von Detlev Leinhas (rechts) von der Decke mitten im Raum und zeigten „unendliche Weiten und Dimensionen“.

Schönberg. Die Schönberger Kulturnacht des Gewerbevereins hat ihren Kultstatus erneut unterstrichen. Die Akteure konnten an ihren Erfolg von 2019 anknüpfen. Damals wie heute erwies sich dieses Veranstaltungsformat mit einem breiten Angebot von Musik, Ausstellungen, Lesungen und Party vor allem bei den Einheimischen als Renner. Gleichwohl gab es aus Reihen von Veranstaltern und Besuchern einige Anregungen für die nächste Kulturnacht. Ein furioses Finale bot die After-Show-Party im Bistro-Restaurant „Oxyd“ mit einer großen Verlosung.

Plätscherte der Besucherstrom zunächst aufgrund des Regenwetters etwas verhalten, gab es schon eine Stunde nach Beginn des Programms großen Zulauf in allen beteiligten 22 Kulturorten. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich mit einem Flyer ihre ganz persönliche KulTour zusammenstellen. Darauf standen unter anderem Geschäfte wie das Kaufhaus Lindau. Dort sorgte das Duo Bruno Schwab und Peter-Wilhelm Vöge mit Coversongs für Stimmung. Kredenzt wurde ein Glas Wein mit kleinen Snacks. Gleich gegenüber im Saal des Rathauses zeigte die Schulband ihr Können. Solo-Musikerin Lea Hildebrandt vom Beirat des Kinder- und Jugendhauses spielte auf ihrer Gitarre Coversongs.

Veranstalter regt mehr Open-Air-Angebote an

Nur wenige Meter weiter in der Musikschule „Lasse Musik machen“ gab es einen musikalischen Bogen von Klassik bis hin zu Rock’n’Roll. So gab es viel Schwung in dem kleinen Raum, als die Rockabilly-Band aufspielte und die Zuhöerinnen und Zuhörer sogar zum Tanzen animierte. Weniger Tempo, dafür ebenso viel Ausdruck legten Musikschüler wie Maike Frach aus Postfeld und Melvin Ruser aus Barsbek in ihr Spiel am Klavier.

„Es ist schon etwas Besonderes, wenn sich erwachsene Schüler trauen, vor Publikum zu spielen“, sagte Sven Lasse. Er freute sich, dass die Kulturnacht wieder startete, hatte aber auch einige Anregungen. „Es wäre schön, wenn sich auch mehr open air abspielen würde. Das kommt in Preetz zum Beispiel gut an“, so der Musikschul-Betreiber.

Besonders gelobt: Die Vielfalt der Angebote

Dabei war auch das Hotel am Rathaus. Dort zeigten die Mitglieder des Kulturvereins Probstei eine bunte Palette ihrer künstlerischen Kapazitäten. Moderiert vom Pianisten Rüdiger Penthin stellte unter anderem Annchristin Wimber ihr neues Buch vor. Auch andere Autoren wie Ute Haese und Erika Bock präentierten ihre Werke, flankiert von Bildern verschiedener Künstlerinnen und Künstler. Ein literarisches Bonbon: Jürgen Bernien rezitierte auf vom Publikum eingeworfene Stichworte Gedichte von Joachim Ringelnatz und Heinz Erhardt.

Veranstalter verbuchen zufrieden „große Resonanz“

Viel Begeisterung beim Publikum: „Endlich gibt es die Kulturnacht wieder“, sagte Heike Dziuba. Sie hatte sich vorgenommen, alle Orte „abzuklappern“, denn sie wollte nichts verpassen. Beim neuen Quiz – Künstlerbilder erkennen und zuordnen – machte sie mit und hoffte, dass Fortuna ihr bei der Ziehung der Gewinne hold war. Andrea Dirbach aus Laboe erfreute sich vor allem an der Vielfalt. Karin Quedenbaum aus Preetz vermisste allerdings ein Angebot von Speisen und Getränken, wie sie sagte. Knut Lindau vom Gewerbeverein zeigte sich zufrieden mit der Neuauflage.