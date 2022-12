﻿Kunst in Hohwacht: Erster Schritt zu einer neuen Skulptur an der Ostsee

Ein Spaziergang durch Hohwacht in 80 Skizzen: Olaf Hutzfeldt bringt seine Werke in einem Buch heraus, dessen Erlös zum Teil in den Kauf einer Skulptur für Hohwacht fließt.

Hohwacht. Olaf Hutzfeldt lebt seit 35 Jahren in Hohwacht. Der 50-Jährige hat nun eine Hommage an seinen Heimatort herausgegeben. Das Buch „Hohwacht in Skizzen“ zeigt 80 Ansichten aus der Gemeinde. Mit dem Verkauf des Buches und der Originalskizzen verfolgt er einen Zweck: Ein Teil des Erlöses fließt in den Kauf einer Skulptur, die in dem Ferienort aufgestellt werden soll.

Der Start ist gelungen. Bei der Präsentation seiner Werke mit vielen Gästen fanden knapp 50 Skizzen zum Preis von 50 Euro einen Käufer. „Das war total erfolgreich.“ Das beliebteste Motiv, das Hutzfeldt mehrfach skizziert hat und von dem es auch einen Linoleum-Schnitt gibt: die Seebrücke „Flunder“.

So viel Geld für die Kunst ist schon zusammen gekommen

Weiter verkaufte er rund 40 Bücher zum Preis von 25 Euro. Fünf Euro davon gehen in den geplanten Kauf des Kunstwerks. Damit sind schon rund 2700 Euro zusammen gekommen.

Wer soll die Skulptur anfertigen? Hutzfeldt steht in Kontakt mit der Bildhauer-Klasse der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel. Die jungen Künstler waren von der Idee eines Gemeinschaftswerkes für Hohwacht angetan.

Hohwacht hat sich der Förderung der Kunst verschrieben

Hintergrund der Hohwachter Skizzen ist auch, dass sich Hohwacht seit etwa einem Jahr sich stärker der Förderung der Kunst verschrieben hat. Es gibt dafür sogar einen Beirat im Ort. Eine neue Skulptur passt da ins Bild, auch wenn heute noch keiner weiß, wie sie aussehen soll.

Was ist in „Hohwacht in Skizzen“ zu sehen? Hutzfeldt fertigte sie in den vergangenen 18 Monaten an. Vor Ort entstanden Zeichnungen vor allem von Häusern. Aber auch andere Ansichten hielt er fest. Holstein-Kiel-Aufkleber auf Stromkästen. Eigentlich ein Ärgernis. In dem Buch werden sie zur Kunst veredelt.

Hutzfeldt verewigt auch die „Bäcker-Schlange“ von Hohwacht

Auch die legendäre „Bäckerschlange“ vor dem Edeka-Markt, in dem Hutzfeldt Marktleiter ist, findet sich in dem Buch. Während der Urlaubssaison stehen die Kunden manchmal in einer hundert Meter langen Reihe, um im Markt Brötchen zu kaufen. Das hat sich abgeschwächt, seitdem ein Bäcker im Ort eröffnet hat.

Hutzfeldt schaut auch auf Details. An der „Flunder“ steht ein großer Fisch aus stabilem Draht. Daran können Paare sich mit Liebesschlössern verewigen. Eine der wenigen Gelegenheiten dieser Art in der Region.

„Hohwacht in Skizzen“ ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen. Das Buch kann im Edeka-Markt oder bei der Tourist-Info erworben werden.

Hutzfeldt steht bei der Finanzierung der geplanten Skulptur nicht allein. Ein Hamburger, der mit Hohwacht verbunden ist, hat eine Stiftung gegründet und für das Kunstprojekt Mittel zugesagt.