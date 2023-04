﻿Kunstkreis Preetz: Drei Künstlerinnen aus drei Nationen stellen aus

Eine Hommage an das Leben und an die Vielfalt seiner Schattierungen und Formen soll die neue Ausstellung im Kunstkreis Preetz sein. Drei Künstlerinnen unterschiedlicher Nationalitäten haben sich zusammengetan, um ihre „Lebenslagen“ zu zeigen.

Preetz. Unter dem Motto „Livslag – Lebenslage“ steht die neue Ausstellung im Kunstkreis Preetz, die am Sonntag, 30. April, eröffnet wird. Drei Frauen unterschiedlicher Nationalität bilden in ihren Werken mit einer Vielzahl von Materialien und Medien Schichten und bilden so ihre ganz eigenen „Lebenslagen“ ab.

Die Flensburgerin Gabriele Beismann, die in ihrem Atelier im dänischen Apenrade arbeitet, schafft mit Marmorstaub und Pigmenten vielschichtige bildnerische Welten. Auch bei Iris Fridriksdottir aus Island, die in Dänemark lebt, zeigen die Skulpturen aus Porzellan und Keramik Kombinationen von Farben, Formen und Oberflächen. Die dänische Künstlerin Anne Straarup kombiniert in ihren Arbeiten Farbe, Fotografie und Airbrush-Technik.

Spannender Prozess im Kunstkreis Preetz

Für die Frauen sei es ein spannender Prozess gewesen, an einer gemeinsamen Ausstellung im Kunstverein zu arbeiten, heißt es vom Kunstkreis Preetz. „Da die drei Künstlerinnen der gleichen Generation und dem gleichen Kulturkreis angehören, war die Kommunikation unglaublich inspirierend, offen und spielerisch“, berichtet der Kunstkreis Preetz in seiner Ankündigung weiter.

Das Ausstellungsthema lasse sich auf unterschiedliche Arten interpretieren: Dazu zähle einerseits die Art und Weise, wie die Künstlerinnen in Schichten mit verschiedenen Materialien arbeiteten, andererseits aber gehörten auch die Lebensschichten oder Wachstumsringe dazu, die Menschen im Laufe ihres Lebens durchliefen. „Lebenslage“ sei eine Hommage an das Leben und an die Vielfalt seiner Schattierungen und Formen.

Die Vernissage beginnt am Sonntag, 30. April, um 11.15 Uhr in den Räumen des Kunstkreises Preetz, Gasstraße 5. Danach ist die Ausstellung bis zum 21. Mai freitags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.