﻿Feuer in Laboer Ortskern konnte im Keim erstickt werden

4800 Euro an sieben Einrichtungen

8000 Gäste haben beim eintägigen Weihnachtsmarkt in Bordesholm insgesamt 14 753 Euro in die Kassen der Anbieter gespült. 4800 Euro aus dem Reinerlös von 10 700 Euro gehen an sieben Einrichtungen. Weihnachtsmarktsprecher Ulrich Schuster gab am Donnerstag bekannt, wer eine Spende erhält.