﻿Laboe: Service-Roboter entlasten Personal in Tapas-Bar

Laboe. In der Tapasbar „Buena Vista“ in der Strandstraße in Laboe sind sie seit ein paar Wochen im Einsatz: Service-Roboter. Der Gastronom Hartmut Mai will so „die Servicekraft zum Gastgeber“ machen, das Servicepersonal entlasten und gleichzeitig den Arbeitsplatz attraktiver machen. „Wir sind zurzeit noch am Anfang, aber wir werden das ausbauen“, erklärte Hartmut Mai.

Die Tapasbar direkt am Strand mit seinen rund 50 Plätzen ist gut gefüllt, ebenso wie die umlaufende Terrasse mit den rund 120 Außenplätzen. Zu den Gästen gehören auch Jutta Grunwald und Victoria Strate. Sie sind erstaunt, als plötzlich ein Robi heranrollt und an ihrem Tisch stoppt – mit dem dampfenden Teller im Gepäck. Servicemitarbeiterin Shakira Hagedorn nimmt das Tablett vom Servier-Roboter und bedient die Gäste. „Ich begrüße es sehr, dass sich die Gastronomen etwas einfallen lassen“, sagte Victoria Strate. „Und die Servicekraft kommt ja trotzdem, das ist eine gute Unterstützung“, sagte sie. „Und eigentlich ist es auch ganz amüsant“, meinten die beiden Frauen. Irritiert ist allerdings der Hund, was er mit Gebell kundtut. Doch den Robi stört das nicht. Seiner Ladung entbunden, macht er kehrt – bereit für den nächsten Auftrag.

Hartmut Mai hatte lange überlegt, die Idee anfangs sogar als „nicht geeignet“ abgetan. Doch das Jahr 2022 sei für ihn ein Jahr der Orientierung gewesen. „Nach Corona, Personalmangel und anderen Gegebenheiten muss man sich als Restaurant neu erfinden. Schließlich will ich für den Gast da sein und nicht zwei Ruhetage einlegen, weil die Mitarbeiter fehlen“, so Mai. Also investierte er kräftig.

Jeder Robi in der Tapas-Bar in Laboe hat 16 Kameras

Dazu zählt nicht nur die Anschaffung der vier Service-Roboter selbst, sondern er musste für die Installation seinen Betrieb einmal komplett umbauen. „Es dürfen keine Schwellen vorhanden sein“, berichtete Hartmut Mai. Außerdem musste klug programmiert werden, jeder der Robis ist mit 16 Kameras und reichlich Sensoren ausgestattet.

Service-Personal soll zum Gastgeber werden

„Wir haben eine Einbahnstraße geschaffen, damit sich die elektronischen Mitarbeiter nicht gegenseitig behindern“, so Mai weiter. Das Service-Personal, so das Ziel des Gastronomen, soll künftig selbst zum Gastgeber werden und mehr Zeit beim Gast verbringen, statt voll beladen quer durch das Restaurant zu laufen, um Geschirr wegzubringen oder die Speisen von der Ausgabe (dem Pass) zum Gast zu bringen. „Das übernehmen die Service-Roboter und das Personal hat die Hände frei“, erklärte Mai.

Gleichzeitig mache er damit auch den Arbeitsplatz in der Gastronomie wieder attraktiver. „Die Servicekräfte müssen ihren Kopf anstrengen, sich organisieren, dann kann man auch den einen oder anderen Euro mehr zahlen“, so Mai. Der 58-Jährige verspricht sich davon eine Verbesserung für alle Beteiligten – insbesondere für den Gast.

Das Arbeiten mit dem Robi an der Seite sei zuerst noch gewöhnungsbedürftig, meinte Shakira Hagedorn. Positiv sieht sie die Entlastung für sich.

Service-Roboter noch selten im Einsatz Die Service-Roboter sind nach Auskunft des stellvertretenden Vorsitzenden der Dehoga Kiel-Kreis Plön, Thorsten Meyer vor allem in großen Häusern wie dem Beach-Motel in Heiligenhafen oder der Eisdiele Giovanni L in Kiel bereits im Einsatz, im ländlichen Bereich allerdings noch selten. Er geht davon aus, dass auch dort die Gastronomen künftig neue Wege gehen, um ihre Betriebe aufrecht zu erhalten. Er selbst plant für das Hotel Strandräuber in Kalifornien für die Saison den Einsatz von Service-Robotern.

Die Aushilfskraft ist noch skeptisch, wenn es im nächsten Schritt auch daran geht, die Getränke vom Tresen zu den Gästen bringen zu lassen.