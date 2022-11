﻿38 Menschen aus Laboe zeigen im Freya-Frahm-Haus ihre Arbeiten

Seit zehn Jahren organisieren Ehrenamtler des Vereins Freya-Frahm-Haus in der gemeindeeigenen Villa Kunstausstellungen. Zum dritten Mal ist das Motto „Laboe kreativ“, 38 Künstlerinnen und Künstler sind dabei.

Laboe. Es ist eine besondere Kunstschau, die im Freya-Frahm-Haus zu sehen ist. Unter dem Motto „Laboe Kreativ“ zeigen 38 Laboerinnen und Laboer ihre künstlerischen Arbeiten. Die einzige Vorgabe: Die Teilnehmenden müssen aus Laboe stammen und dürfen nicht mehr als zwei Arbeiten ausstellen.

Für die Veranstalter vom Verein Freya-Frahm-Haus ist diese Veranstaltung eine ganz besondere: Denn sie zeigt das künstlerische Potenzial, das im Ostseebad zu Hause ist. Zu sehen sind Holzobjekte, Papierkunst, Skulpturen, Malerei in verschiedenen Stilen bis hin zu Texten. Die älteste Teilnehmerin an dieser dritten Folge von „Laboe Kreativ“ ist Helga Aulitzky. Die 94-Jährige stellt ihre maritimen Ansichten aus.

„Laboe Kreativ“: Experimentelle Malerei bis Skulpturen

„Wir bekommen für diese Ausstellung eine Wundertüte“, erklärte Organisatorin Christa Heller. Doch genau das macht den Reiz dieser Kunstschau aus. Jeder der Teilnehmenden wählt selbst aus, was er zeigen möchte. „Wir machen ganz bewusst keine Vorgaben“, sagte Heller.

Sie selbst zeigt experimentelle Malerei, Anne Engel ist zum Beispiel mit Aquarellen dabei und Liane Arp zeigte ihre jüngste Technik. „Ich habe mich nach Aquarell und Ölmalerei mit dem Sprayen beschäftigt und bin ganz begeistert von den Farbverläufen, die so entstehen“, erklärte sie.

Andreas Grabinski und Kiera Bahl sind mit Fotografien beteiligt. „Es war am schwersten, nur zwei Werke auszuwählen“, erklärte Kiera Bahl. Sie hält vor allem die Lichtreflexe und das Spiel von Licht und Schatten fest, wie in den beiden Ansichten eines Museums in Malaga.

Einen harmonischen Kontrapunkt setzt dazu der Bildhauer Hans-Werner Malskies mit seinen Skulpturen. Ausgewählt hat er einen blauen und einen schwarzen Alabaster. „Das Material lässt sich wunderbar mit Holzwerkzeug bearbeiten, ist aber härter als Speckstein“, erklärte er seine Vorliebe für den Werkstoff.

Ausstellung in Laboe zeigt Arbeiten aus Holz, Papier und Eisen

An „Laboe Kreativ“ schätzt er, dass „sich die Künstler untereinander kennen lernen und durchaus auch voneinander lernen“. Er habe zum Beispiel vorher nicht drechseln können, „das hat mir Werner Zangel beigebracht“, erzählte er. Zangel widmet sich verschiedenen Holzarten wie Zypresse oder Esche, verarbeitet sie zu Gefäßen und Schalen, bringt ihre natürliche Maserung hervor.

Ergänzt werden die Stein- und Holzobjekte durch die Arbeiten aus Papier von Christine Lage. Sie arbeitet Schächtelchen für Schächtelchen, kunstvoll aus Pappe und Papier, fügt sie zu Formen ineinander, zu denen sie sich durch mystische Geschichten und Gedichte inspiriert fühle, wie die Künstlerin und Märchenerzählerin berichtete.

Auch geschmiedete Kunst ist im Freya-Frahm-Haus zu sehen. Sie stammt aus der Werkstatt von Dieter Roespel. Der Kunstschmied hat bereits viele Objekte im Gemeindegebiet gestaltet, wie vor dem Rathaus oder am Laboer Hafen. Aktuell stiftet er dem Freya-Frahm-Haus einen Engel, der versteigert werden soll. Der Erlös, so der Wunsch, soll dem Verein Freya-Frahm-Haus, der in diesem Jahr zehn Jahre besteht, und dem Weihnachtshilfswerk der Gemeinde zu Gute kommen.

Doch das ist nicht die einzige Spende, über die sich der Verein freuen könne, berichtete Christa Heller. Denn dank der Unterstützung durch die Kieler Volksbank-Stiftung konnte der Verein die Galeriesockel für die Objekte anschaffen.