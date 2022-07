Der Organist Eckhard Broxtermann stand elf Jahre lang für den Orgelsommer und für eine ambitionierte Kirchenmusik im Laboer Gotteshaus. Nun kehrt der 57-Jährige der Kirche den Rücken.

Laboe. Urlaubszeit in Laboe – das war bislang auch die Zeit des Orgelsommers in der Anker-Gottes-Kirche. Der findet nun in diesem Jahr, zwei Jahre nach der Corona-Pause der Veranstaltungen, nicht in gewohnter Form statt. Grund: Der Organisator dieser über die Landesgrenzen hinaus erfolgreichen dreimonatigen Veranstaltungsreihe mit Musik, Lesungen, Führungen und Entertainment zwischen Kirchenbänken kehrt der Kirche den Rücken.

Nach elf Jahren in Laboe sucht er neue Herausforderungen. Dazu zählen unter anderem die freiberufliche Tätigkeit als Trauerredner, aber auch Tätigkeiten als Konzertmusiker und Musikerzieher.