﻿Grünfläche zwischen Musikmuschel und Lesehalle steht im Fokus der Grünen

Es wird besinnlich, humorvoll und vor allem plattdeutsch: Yared Dibaba und die Schlickrutscher kommen am Sonnabend, 17. Dezember, zu einem vorweihnachtlichen Konzert nach Plön in die Aula am Schiffsthal.