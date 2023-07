﻿„Sluderee op de Trepp“: Heidi Mahler spielt mit den Laboer Lachmöwen

Laboe. Seit mehr als 30 Jahren bringen die Akteure der Niederdeutschen Bühne Laboe, die „Laboer Lachmöwen“, zwei Stücke im Jahr auf die Bühne. Das diesjährige Sommerstück hat es gleich in mehrfacher Hinsicht in sich. Denn gemeinsam mit den Amateurschauspielern steht die bekannte Volksschauspielerin Heidi Mahler, Tochter von Heidi Kabel, auf der Bühne. Gespielt wird der Ohnsorg-Klassiker „Tratsch im Treppenhaus“ – natürlich op Platt mit dem Titel „Sluderee op de Trepp“. Premiere ist am 21. Juli, gespielt wird bis Ende Oktober. Regie führen Birgit Bockmann und der Ehemann von Heidi Mahler, Michael Koch.

Das Bühnenbild steht, die Treppenaufgänge zimmerte Bühnenbauer Sönke Schnoor mit viel Akribie, zwei Dachkammern samt Bodenluke lassen das Mietshaus erkennen, in dem das Stück in den 1960er-Jahren spielt. Da wird nach Herzenslust getratscht, geneidet, geschludert, gestichelt, gehetzt und geliebt. Meta Boldt (Heidi Mahler/Birgit Bockmann) wacht über ihre Mitbewohner, nichts entgeht dem Tratschweib. Auch nicht, dass Frau Knoop (Angela Tafel) sich eine attraktive Untermieterin (Lea Gaycken/Lea Keßler) zugelegt hat, die auch Steuerinspektor Brummer (Jan Steffen) und seinem Neffen Dieter (Christian Becker) gehörig den Kopf verdreht. Erst recht dem Hauswirt und Schlachtermeister Trammsen (Michael Schmidt), dem alten Schwerenöter.

Heidi Mahler ist nicht in allen Vorstellungen dabei

Eine Besonderheit: Heidi Mahler (79) spielt nicht alle 49 Aufführungen, sodass die Rolle doppelt mit Co-Regisseurin und Schauspielerin Birgit Bockmann besetzt ist. Die spielt auch teilweise die Rolle der Hanne Knoop. Besonders war auch der Probenablauf. Denn das Laboer Ensemble hatte die Proben Anfang Mai ohne Heidi Mahler begonnen. Regisseurin Birgit Bockmann, langjährige Vertraute der Volksschauspielerin und ihres Ehemannes und Regisseurs Michael Koch, hatte die Vorarbeiten übernommen, sodass Koch quasi ein gut gebautes Grundgerüst übernehmen konnte.

Für die „Laboer Lachmöwen“ ist es ein Erlebnis

Das Fazit fällt durchweg positiv aus: „Es ist, als hätten wir schon die gesamte Zeit gemeinsam geprobt“, schätzte er nach den ersten Proben gemeinsam mit seiner Ehefrau Heidi Mahler ein. Die zeigte sich „sehr beeindruckt, mit wie viel Ehrgeiz und Herzblut in Laboe Theater gespielt wird“. „Die Spielerinnen und Spieler sind alle berufstätig und dann nach Feierabend noch so viel Text lernen – das ist bewundernswert“, sagte sie. „Alle sind hoch motiviert. Es ist schön, mit Leuten Theater zu machen, die Theater lieben. Man merkt, wie viel Herzblut darin steckt“, schätzte Michael Koch ein. Einig sind sich beide: „Wir fühlen uns hier sehr herzlich aufgenommen. Das liegt an der Stimmung, die hier herrscht“, so Koch weiter.

Er hatte dann auch noch einige Feinheiten zu verändern, setzte farbliche und akustische Akzente auf der Bühne, feilte hier und da noch die Charaktere weiter heraus. Für die Laboer Spieler ist es ein Erlebnis, wie Angela Tafel sagte. „Wir sperren Auge und Ohren offen und lernen“, bringt es Bühnenleiter Jan Steffen auf den Punkt.

Heidi Mahler und Michael Koch sind „Ostsee-ler“

Die beiden Theater-Leute verbinden ihr Gastspiel in Laboe mit „Ostseeurlaub“, wohnen im strandnahen Appartement und konnten „den letzten Saisonstrandkorb ergattern“. „Wir lieben die Ostsee und genießen es sehr, erst abends mit den Proben zu beginnen“, verrät Heidi Mahler. Eigentlich wollte sie sich bereits 2019 zur Ruhe setzen, wurde als Ehrenmitglied am Ohnsorg-Theater geehrt. „Doch wenn das Theaterblut brodelt, fängt man immer noch mal wieder an“, beschreibt Koch die anhaltende Bühnenpräsenz seiner Ehefrau. „Ich spiele ja kein neues Stück, sondern bin mit den beiden letzten ,Eeen Mann mit Charakter’ und ,Sluderee op de Trepp’ noch auf Tournee“, erklärte sie.

