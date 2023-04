﻿Landestrachtenfest in Schönberg: Wo Tracht noch lebendig ist

Schönberg. Zum zweiten Mal feierten die Tanz- und Trachtengruppen des Landes Schleswig-Holstein ihr Landestrachtenfest im Ostseebad Schönberg. Bei strahlendem Sonnenschein und Frühlingstemperaturen erlebten zahlreiche Besucher in der Fußgängerzone rund 150 Tänzerinnen und Tänzer aller Altersgruppen und aus allen Regionen in Schleswig-Holstein. Sie boten ein fröhliches Bild und ließen schnell den Funken auf das Publikum überspringen. Dabei zeichnete der Deutsche Trachtenbund die „Probsteier Tracht“ im Rahmen seiner Bundestagung als „Tracht des Jahres 2023“ aus.

Moderatorin Sabine Petersen führte durch das Programm, das – neben den traditionellen Tänzen aus Deutschland und Europa – vor allem die Trachten in den Blickpunkt rückte. Ein besonderes Element bildeten die vielen Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen der Deutschen Trachtenjugend die Tradition aufrechterhalten, zum großen Teil durch Eltern und Familie geprägt, aber auch aus eigener Begeisterung, wie zum Beispiel Maya Kinski aus dem Neustädter Volkstanzkreis. „Ich habe die Trachten und die Tänze gesehen und wollte sofort mitmachen“, erzählte die Zehnjährige. Sie trugen die Arbeitstracht der Milchmädchen, die ihren Ursprung auf Gut Tesdorf hat. Gemeinsam mit Neele und Marleen Vavros, Greta Kuhr und Samira Banaga zeigte sie mit strahlendem Lachen, wie viel Spaß gemeinsames Tanzen machen kann.

Trachtenfest in Schönberg: „Mit wenigen Grundschritten können alle dieselben Tänze tanzen.“

Dabei ist es egal, ob die Tänzerinnen und Tänzer jünger, älter, größer, kleiner sind, oder aus anderen Tanzgruppen kommen. „Das Schöne am Trachtentanz ist, dass man mit wenigen Grundschritten die gleichen Tänze in ganz Deutschland tanzen kann“, sagten die Tänzerinnen.

Dabei waren auch die Tänzerinnen der Föhrer Tracht. Kerstin Christiansen ist die „Nähbeauftragte“ auf der Insel Föhr und sorgt dafür, dass die Kunst des Trachtennähens, vor allem aber auch die Fertigkeit im Binden des Kopftuches, nicht vergessen wird. Besonders auffällig an der Föhrer Festagstracht ist der Kopfschmuck. Was aussieht wie eine Haube, ist in Wirklichkeit ein Kopftuch mit einer Kantenlänge von 1,30 Meter, das kunstvoll um den Kopf der Trägerin geschlungen wird. Als Halt dafür dienen geflochtene Zöpfe. „Wer keine echten hat, nimmt die von der Großmutter oder künstliche“, erklärte die Föhrerin. Denn die Frisur ist Bestandteil der Tracht.

Zwischen 70 und 90 Nadeln würden dafür benötigt, das Tuch, in dem eine Pappe für die haubenartige Form sorgt, zu befestigen. „Wer verheiratet ist, bekommt dann ein rotes Tüchlein dazu“, berichtete die Fachfrau weiter. So waren die Damen selbst von der Rückseite ein Hingucker.

Tracht verrät viel Persönliches über Herkunft und Vermögen

Wie vielschichtig die Trachtentradition in Schleswig-Holstein bis heute ist, zeigten die vielen unterschiedlichen Gewänder mit vielen Details, wie Kopfschmuck, Brustschmuck, Gürtel und Röcken. Dabei haben all diese Details eine besondere Bedeutung, die ergänzend zu den Tänzen erläutert wurden. Der üppige Kopfputz der Blankeneser Hochzeitstracht oder die Breite und Anzahl der Knöpfe verraten, wie wohlhabend die Trägerin ist. Farbe von Schürzen und Röcken zeigen den Familienstand an und besonders aufwändig gearbeitete Kleider lassen den Schluss auf die Festtagstracht zu, schlichte Gewänder verraten die Arbeitstracht.

Trachtenbund: Christian Lantau von Ministerpräsident Daniel Günther für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Parallel zum Landestrachtenfest hielt der Deutsche Trachtenbund mit Delegierten aus allen Bundesländern im Ferienzentrum Holm seine Jahrestagung ab. Höhepunkt war dabei die Auszeichnung der Probsteier Tracht als „Tracht des Jahres 2023“. Den Preis überreichte Ministerpräsident Daniel Günther, der die Verdienste der Trachtenvereine für die Pflege eines wichtigen Kulturgutes des Landes würdigte. Christian Lantau von der Probsteier Tanz- und Trachtengruppe, der mit seinem Team die Veranstaltung gemeinsam mit dem Heimatbund Schleswig-Holstein organisiert hatte, erhielt für seinen Einsatz die Auszeichnung „für das Lebenswerk“. Lantau hatte unter anderem ein Fachbuch über die Entwicklung der Tracht veröffentlicht.