﻿So wollen Landfrauen Probsteierhagen ihren Traditionsverein retten

Die Landfrauen in Probsteierhagen zählen 150 Frauen. Und keine möchte im Verein den Hut aufhaben. Beinahe wäre die ländliche Frauenbewegung nach mehr als 70 Jahren gescheitert. Doch dann entwickelten die Frauen eine ungewöhnliche Idee.

Probsteierhagen. Seit März 1950 sind die Landfrauen in Probsteierhagen aktiv. Damals war der Weg zur Gleichstellung von Mann und Frau noch weit. Heute bezeichnen sich die Landfrauen in Probsteierhagen als starke Gemeinschaft. Doch die weibliche Kraft geriet in der Probstei zuletzt ins Wanken. Denn von insgesamt 150 Frauen wollte keine in der ersten Reihe stehen. Jetzt übernimmt ein Team in Probsteierhagen die Verantwortung. Das erfordert Vertrauen.