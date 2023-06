﻿Landgericht Kiel: Dieb langte ordentlich in Plön zu

Kiel/Plön. Die Liste ist lang – sehr lang sogar. Eine dreiviertel Stunde hat es gedauert, bis die Staatsanwaltschaft alle Delikte vor dem Landgericht Kiel vorgelesen hatte, die der Angeklagte begangen haben soll. Ein 35-jähriger Kieler, der zurzeit im Gefängnis sitzt, musste sich vor dem Kieler Landgericht wegen Diebstahl unter anderem in Plön verantworten. Er gestand die Taten vor Gericht, das Urteil steht aber noch aus.

Immer wieder soll der Angeklagte zugelangt haben, um vor allem seine Drogensucht finanzieren zu können. Allein in der Zeit vom 14. Februar bis 29. März 2023 soll er unter anderem bei Rossmann in Plön Waren im Gesamtwert eines vierstelligen Betrages gestohlen haben.

Darunter stahl er in Plön mehrfach Parfüm im Gesamtwert von rund 4000 Euro, Lebensmittel bei Rewe in Heikendorf im Wert von rund 280 Euro oder in Preetz verschiedene Spirituosen, obwohl er dort bereits ein Hausverbot hatte.

Diebstahl: Auch in Kiel und Rendsburg geklaut

Auch in anderen Kreisen langte der gebürtige Kieler kräftig zu. So stahl er im Futternapf in Kiel Hundehalsbänder und Hundeleinen im Wert von 140 Euro, bei Hornbach in Kiel und Rendsburg Akkubohrer, von privaten Grundstücken und Hinterhöfen Fahrräder. Er brach Autos auf, um Wertgegenstände mitzunehmen oder drang in Waschkeller von Wohnungen ein, um den Münzautomaten aufzubrechen.

Immer wieder wurde er dabei von Sicherheitsmännern oder Zeugen erwischt. Manchmal gelang ihm die Flucht, manchmal musste er sich der Polizei stellen, die er dann aber auch beschimpfte. „Ihr Kackvögel, ihr seid so lächerlich“, soll er ihnen zugerufen haben.

Landgericht Kiel: Angeklagter zwischenzeitlich obdachlos

Für einige Straftaten saß der Angeklagte bereits in Haft, so wie auch derzeit. Auch Entzüge hat er schon hinter sich. Doch immer wieder kam er in Kontakt mit seinen alten Freunden, fing wieder an zu konsumieren, rauchte Heroin und Kokain. Irgendwann wurde das Geld knapp, er ging wieder stehlen. Während einer Therapie arbeitete er als Koch in der Einrichtung. Als er die Therapie erfolgreich beendet hatte, wollte er sich mit Freunden selbstständig machen, doch die ließen ihn hängen, eröffneten das Geschäft ohne ihn. Er stand vor dem Nichts. Keine Arbeit, keine Wohnung. Wieder wurde er rückfällig. Er zog umher, lebte tageweise auf der Straße, „hauste“, wie er sagt, bei Freunden auf der Couch. Doch als Miete sozusagen sollte er deren Konsum mitfinanzieren, erzählt er. Er ging wieder stehlen, konsumierte selbst, irgendwann stand er kurz vor einem Nierenversagen.

Jetzt ist Schluss, sagt er. Jetzt hat er keine Lust mehr auf Drogen, will ein ganz normales Leben führen. Doch von einem normalen Leben ist er noch weit entfernt. Denn zunächst sitzt er in Haft und hat doch drei Verhandlungstage vor sich, bis das Gericht ein Urteil fällt.

Zur Debatte stehen eine Haftstrafe zwischen drei Jahren und drei Monaten und drei Jahren und acht Monaten, alternativ könnte er erneut eine Therapie machen. Der Prozess vor dem Landgericht Kiel soll am Dienstag, 18. Juli, fortgeführt werden. Dann werde auch ein Sachverständiger gehört. Am 28. Juli wird ein Urteil erwartet.

KN