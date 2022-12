﻿Landhaus Schellhorn: Wird das Hotel zu einer Flüchtlingsunterkunft?

Die ersten geflüchteten Menschen leben schon im Landhaus Schellhorn, weil es keinen freien Wohnraum mehr im Amt Preetz-Land gibt. Nun gibt es weitere Pläne des Amtes und der Gemeinde Schellhorn.

Schellhorn. Der rote Zettel tauchte über Nacht in Schellhorn auf. An Bäumen, am Aushangkasten, an der Seite des Eingangs zum Supermarkt. Auch in viele Briefkästen wurde er eingeworfen. Überschrift: „Warum werden wir nicht informiert?“ Es geht um das Landhaus Schellhorn, in dem bisher Urlauber und Geschäftsreisende wohnen und das nach Überlegungen der Gemeinde und des Amtes Preetz-Land nun zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden soll.